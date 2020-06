Bernstein hebt Ziel für Apple auf 370 Dollar - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Apple nach einer Konferenz zur technischen Entwicklung von 285 auf 370 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Übergang zu selbst hergestellten Halbleitern für Mac Computer dauere etwas länger als erwartet, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Aussagen zum operativen Geschäft und zum Finanziellen habe sich Apple auffallend zurückgehalten, ebenso wie mit Blick auf Details zu Apple TV und zu Regulatorischem./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2020 / 02:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.