Bernstein hebt Ziel für Pernod Ricard auf 200 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen von 196 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Spirituosenherstellers seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings hegten Investoren Bedenken, dies könne vor allem dem Aufbau von Beständen geschuldet sein. Auch habe man sich einen genaueren Ausblick gewünscht./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2021 / 05:20 / UTC

