Bernstein hebt Ziel für Salesforce - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen von 217 auf 233 US-Dollar angehoben, aber Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die überraschend starke Umsatzentwicklung präge ein solides Jahresende, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sorgt sich der Experte vor einem nachlassenden Erlöswachstum und um die Nachhaltigkeit der Margen. Der Ausblick des Softwarekonzerns preise zudem Zukäufe mit ein. Diese herausgerechnet lägen die Wachstumsziele des Konzerns unter dem längerfristigen Horizont./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.