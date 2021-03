Besser als Amazon, Mercadolibre & Etsy? Diese Aktie besitzt Potenzial!

Wer an E-Commerce denkt, der denkt an Aktien wie Amazon, Mercadolibre oder auch Etsy. Zugegebenermaßen handelt es sich bei allen drei Möglichkeiten um attraktive Chancen, um langfristig vom wachsenden Marktpotenzial in diesem Megatrend-Markt zu profitieren.

Trotzdem könnte es eine Aktie geben, die jetzt womöglich aussichtsreicher ist: Nämlich die von Sea Limited. Lass uns im Folgenden einen Blick auf dieses wahre Kraftpaket riskieren. Sowie darauf, was die trend- und wachstumsstarke Chance langfristig orientiert definiert.

Besser als Amazon, Mercadolibre & Etsy? Aktie mit Potenzial

Wie wir jedenfalls mit Blick auf Sea Limited festhalten können, existiert hier, ähnlich wie bei Amazon, Mercadolibre oder auch Etsy, ebenfalls ein starker E-Commerce-Arm. Shopee ist der führende südostasiatische Onlinehändler, der insgesamt einen adressierbaren Gesamtmarkt von 558 Mio. potenzieller Verbraucher besitzt. Keine Frage: Auch das dürfte eine interessante Region sein, in die Sea Limited noch hineinwachsen kann.

Ähnlich wie Amazon in den USA oder Europa, oder auch Mercadolibre mit Lateinamerika besitzt dieser E-Commerce-Akteur daher auch seinen Fokus-Markt. Allerdings gehört mehr zu dem Gesamtpaket als bloß der E-Commerce-Arm.

Sea Limited ist nämlich auch eine Gaming-Größe. Unter dem Garena-Segment verstecken sich inzwischen einige Kassenschlager insbesondere im mobilen Spiele-Segment. Unter anderem gehören League of Legends oder auch Free Fire zu dem Gaming-Imperium. Das ist ein zweites starkes Segment, das in Zukunft noch eine Menge Wachstumspotenzial besitzen kann.

Dazu gesellt sich weiterhin ein wachstumsstarker Markt mit Sea Money. Digitale Zahlungsdienstleistungen könnten zukünftig eine Menge Potenzial und Volumen besitzen. Das zeigt: Hier existieren grundsätzlich drei starke Megatrends, die ausgespielt werden können. Das könnte das Kraftpaket attraktiver erscheinen lassen als beispielsweise Etsy, Amazon oder auch Mercadolibre. Zumindest als eine Alternative in einem diversifizierten Portfolio.

Kennzahlen und Bewertung im Blick

Vielleicht zum Abschluss noch einen Blick auf die Bewertung: Sea Limited kommt derzeit auf einen Börsenwert von ca. 104 Mrd. US-Dollar. Im letzten, vierten Quartal lagen die Erlöse bei 1,6 Mrd. US-Dollar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis läge auf Basis dieses Wertes bei ca. 16,25. Das könnte ein attraktives Bewertungsmaß sein.

Vor allem wenn wir bedenken, dass Sea Limited die Umsätze zuletzt im Jahresvergleich um über 101 % gesteigert hat. Das Bewertungsmaß dürfte in Anbetracht des Zukunftspotenzials noch relativiert werden. Das könnte unterm Strich durchaus attraktiver sein als so manche etablierten E-Commerce-Akteure. Beispielsweise eben Namen wie die von Amazon, Etsy oder auch Mercadolibre. Vielleicht ist das Gesamtpaket ja auch etwas für dich?

Vincent besitzt Aktien von Etsy, Mercadolibre und Sea Limited. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Etsy, MercadoLibre und Sea Limited und empfiehlt die folgenden Optionen: Short January 2022 $1940 Call auf Amazon und Long January 2022 $1920 Call auf Amazon.

