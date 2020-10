Besserung am Jobmarkt - Weniger Arbeitslose und weniger Kurzarbeit

Nürnberg/Berlin (Reuters) - Der Jobmarkt in Deutschland erholt sich trotz der Corona-Krise zum Herbstanfang.

Im Oktober fiel die Zahl der Arbeitslosen zum Vormonat um 87.000 auf 2,76 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag mitteilte. "Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind im Oktober kräftig gesunken", sagte BA-Chef Detlef Scheele. Auch gebe es weniger Kurzarbeit. "Nach wie vor zeigen sich am Arbeitsmarkt aber deutliche Spuren der ersten Welle der Corona-Pandemie." So liegt die Arbeitslosenzahl um 556.000 höher als im Vorjahresmonat.

Nach vorläufigen hochgerechneten Daten bezogen laut BA im August 2,58 Millionen Arbeitnehmer konjunkturelles Kurzarbeitergeld. Im April waren es noch knapp sechs Millionen. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen fiel die Arbeitslosenzahl im Oktober um 35.000 und damit deutlich stärker als von Ökonomen mit minus 5000 erwartet. Die Zahl der unbereinigten Arbeitslosenquote fiel um 0,2 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent.