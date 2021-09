BET-AT-HOME - Aktie weiter im Abwärtsstrudel

bet-at-home.com AG - WKN: A0DNAY - ISIN: DE000A0DNAY5 - Kurs: 24,850 € (XETRA)

Nach der jüngsten Betrachtung von Anfang August ("BET-AT-HOME - Aktie fällt auf Jahrestief nach Halbjahreszahlen") driftete die Aktie des Wett- und Glücksspielanbieters erwartungsgemäß weiter ab und bewegte sich im Rahmen des blauen Prognosepfeils des präferierten Szenarios gen Süden.

Abwärtstrend intakt

Zwischenzeitlich hatte die Aktie gut 50 % vom Jahreshoch aus dem vergangenen Frühjahr verloren, konnte sich zuletzt jedoch wieder ein wenig stabilisieren. Dennoch: Auch die Erholung der vergangenen Handelstage ändert nichts am intakten Bärenmarkt in der Aktie. Kurzfristig hat der Wert zwar weiteres Erholungspotenzial Richtung mittelfristige Abwärtstrendlinie, jedoch erst Kurse oberhalb von 27,50 EUR entspannen die charttechnisch prekäre Lage für die Käufer, bis dahin dominieren weiterhin die Abwärtsrisiken in der Aktie.

Fazit: Sowohl fundamental als auch technisch spricht aktuell wenig für die Longseite, das mittelfristige Kursziel lautet 17,50 EUR.

bet-at-home Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)