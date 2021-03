Bet-at-home kündigt Dividende an

Der Online-Sportwettenanbieter bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5) will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 2,50 Euro je Aktie ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Im letzten Jahr lag die Dividende bei 2,00 Euro. Damit wird die Dividende um 25 Prozent erhöht. Die Hauptversammlung findet am 18. Mai 2021 statt. Der Brutto-Wett- und Gamingertrag lag im Geschäftsjahr 2020 bei 126,9 Mio. Euro (2019: 143,3 Mio. Euro). Das EBITDA erreichte 30,9 Mio. Euro (2019: 35,2 Mio. Euro).

Das Unternehmen rechnet aus derzeitiger Sicht im Geschäftsjahr 2021 mit einem Brutto-Wett- und Gamingertrag zwischen 106 Mio. Euro und 118 Mio. Euro. Dabei wird ein EBITDA zwischen 18 Mio. Euro und 22 Mio. Euro prognostiziert. Der Rückgang zum Brutto-Wett- und Gamingertrag im Geschäftsjahr 2020 sei zu einem wesentlichen Teil auf die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben im Zusammenhang mit der deutschen Sportwetten-Konzession zurückzuführen, wie weiter mitgeteilt wurde. Darüber hinaus mussten seit Oktober 2020 Auflagen deutscher Behörden im Bereich der Casino-Produkte erfüllt werden, welche sich im Geschäftsjahr 2021 negativ auf die Umsatzentwicklung auswirken. Der Geschäftsbericht 2020 wird am 29. März veröffentlicht.

Bet-at-home.com wurde 1999 in Wels/Österreich gegründet. Die Firma ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group.

Redaktion MyDividends.de