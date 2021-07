Beyond Meat-Aktie: Turnaround im Q2?

Die Aktie von Beyond Meat hat nicht nur eine einfache Zeit hinter sich. Insbesondere durch COVID-19 und die Pandemie fiel das Wachstum teilweise deutlich schwächer aus. Zwischenzeitlich gab es sogar einen Wachstumskurs, der eher einer Stagnation geglichen hat.

Hoffnungen dürften bei der Aktie von Beyond Meat auf den nächsten Quartalen liegen. Möglicherweise sogar eine Menge Hoffnung. Insbesondere durch starke Kooperationen und die Ausweitung des eigenen Produkt- und Absatzpotenzials könnte die Aktie wieder in die Wachstumsspur zurückfinden.

Aber vielleicht auch schon im zweiten Quartal? Hier ist, was Investoren jetzt wissen sollten, ehe dieses spannende Unternehmen seine Zahlen für dieses Vierteljahr veröffentlicht.

Beyond Meat: Ein spannender Zeitraum

Vielleicht der Hinweis vorab: Das erste Quartal dieses Börsenjahres 2021 ist für Beyond Meat bereits ein bisschen stärker gewesen. Unterm Strich steigerte das Unternehmen, das den Markt der Flexitarier bedient, seinen Umsatz innerhalb dieses Zeitraums um 11,4 % im Jahresvergleich. Mit 108,16 Mio. US-Dollar jedoch ein vergleichsweise moderates Wachstum.

Im zweiten Quartal könnte sich die Ausgangslage jedoch wieder verändern. Die Prognose des Managements sieht für dieses Vierteljahr ein Umsatzwachstum in einer Spanne zwischen 19 und 32 % vor. Definitiv eine breite Spanne, die jedoch absolut näher eingegrenzt werden kann. Mit einem anvisierten Umsatz in Höhe von 135 Mio. US-Dollar und 150 Mio. US-Dollar gibt es jedenfalls einen konkreten Zielrahmen. Allerdings auch hier eine deutliche Varianz.

Selbst wenn Beyond Meat daher die Prognose grob treffen sollte, könnte der Aktienkurs unterschiedlich reagieren. 19 % Umsatzwachstum wären zwar eine Verbesserung, allerdings nicht der eigentliche Anspruch der Wachstumsgeschichte. 32 % Umsatzwachstum könnten hingegen schon eher das treffen, was das Management eigentlich und langfristig orientiert vorhat.

Mithilfe von mehr Produkten, mehr Absatzmöglichkeiten, auch innerhalb Europas, und anderen Dingen könnte Beyond Meat die Weichen für ein stärkeres Wachstum gestellt haben. Ein Fragezeichen ist und bleibt für mich jedoch, wie die Restaurants als Abnehmer in der Pandemie-Lage im zweiten Quartal zum Erfolg beigetragen haben. Womöglich ist das wichtig diesbezüglich, in welche Richtung die Aktie nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen umschlägt.

Es wird spannend

Bei der Aktie von Beyond Meat dürfte daher ein interessantes Quartalszahlenwerk bevorstehen. Das Management rechnet jedenfalls inzwischen wieder mit einem stärkeren Umsatzwachstum. Allerdings zeigt die Bandbreite, dass es noch ein hohes Maß an Unsicherheit geben dürfte, wie es qualitativ im Endeffekt aussieht.

Ein bisschen müssen wir uns sowieso noch gedulden. Am 5. August meldet das Unternehmen seine frischen Zahlen für das zweite Quartal. Die Erwartungshaltung und die Hoffnung auf einen Turnaround dürften jedoch groß sein. Warten wir ab, inwieweit das Unternehmen hier liefern kann.

Foto: Beyond Meat