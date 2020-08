Beyond Meat expandiert in Sam’s Club und BJ’s Wholesale

Nachdem man sich mit allen traditionellen nationalen Lebensmittelgeschäften zusammengeschlossen hat, um pflanzliche Fleischalternativen anzubieten, zieht Beyond Meat nun vollständig in den Großhandelsbereich ein und kündigt neue Partnerschaften mit BJ’s Wholesale und Walmarts Sam’s Club an.

Beyond Meat ist letztes Jahr bei Costco eingestiegen und erweitert nun seine Reichweite mit BJ’s und Sam’s Club, wo es ein 8er-Pack seiner Beyond Burgers anbieten wird.

Den Lebensmittelmarkt vollpflastern

Chuck Muth, Beyond Meat’s Chief Growth Officer, sagte in einem Statement: “Mit dem zusätzlichen Fokus auf den Einzelhandel in den letzten Monaten sowie einer Verlagerung hin zu weniger häufigen Einkaufstouren im Hamster-Stil, war unsere Vertrieb in den Clubläden besonders wichtig.”

Der Marktführer für pflanzliche Fleischalternativen sagt, dass seine Produkte in ungefähr 25.000 Einzelhandelsgeschäften in den USA in Supermärkten wie Kroger, Walmart, Target, Whole Foods und Wegmans erhältlich sind.

Muth sagte: “Nachdem wir in allen nationalen konventionellen Einzelhändler in den USA schon vertreten sind, suchten wir nach neuen Möglichkeiten und Club-Läden waren der nächste logische Schritt, um den Zugang zu pflanzlichem Fleisch für die Mainstream-Konsumenten zu verbessern.”

Sam’s Club begann Anfang des Jahres damit, Beyond Meat’s Burger in allen seinen Läden zu testen und beschloss, sie zu einem dauerhaften Angebot zu machen, nachdem man positive Rückmeldungen der Verbraucher erhalten hatte. BJ’s testete mehrere Marken, bevor sie sich schließlich für Beyond Meat entschieden.

Dieser Artikel wurde von Rich Duprey auf Englisch verfasst und am 03.08.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

