BHP kündigt Zwischendividende an

Der australische Rohstoffkonzern BHP Group Ltd. (ISIN: AU000000BHP4) wird eine Zwischendividende von 1,50 US-Dollar (ca. 1,32 Euro) je Aktie ausbezahlen, wie der Konzern am Dienstag in Melbourne mitteilte. Im Vorjahr lag die Zwischendividende bei 1,01 US-Dollar.

Die Auszahlung der Zwischendividende erfolgt am 28. März 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 24. Februar 2022. BHP zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Bei BHP stand in den ersten sechs Monaten (31. Dezember) des laufenden Geschäftsjahres 2021/22 ein um Sondereffekte bereinigter Gewinn nach Steuern von 10,69 Mrd. US-Dollar in den Büchern. Dies war ein Anstieg um 77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 119,4 US-Cents auf 211,2 US-Cents. Der Umsatz von BHP stieg im vergangenen Halbjahr von 24,04 Mrd. US-Dollar auf 30,53 Mrd. US-Dollar. BHP gehört zu den weltgrößten Rohstoffkonzernen. Die Aktie von BHP ist seit Januar 2022 nur noch in Australien gelistet und wurde daher sowohl aus dem Stoxx 50-Index als auch dem FTSE 100-Index herausgenommen. Redaktion MyDividends.de