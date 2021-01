Biden als 46. US-Präsident vereidigt

Washington (Reuters) - Der US-Demokrat Joe Biden ist neuer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Der 78-Jährige legte den Amtseid am Mittwoch unter freiem Himmel am Kapitol in Washington ab. Wegen der Corona-Pandemie fiel die Zeremonie unter dem Motto "Vereintes Amerika" ("America United") deutlich reduzierter aus als üblich. Die Behörden hatten zur Vorbeugung gegen eine Virus-Infektion dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Aus Sorge vor möglichen Angriffen wurden zudem die Sicherheitsvorkehrungen drastisch verschärft. Am 6. Januar hatten wütende Anhänger von Bidens Vorgängen Donald Trump das Kapitol gestürmt.