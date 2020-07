Biden will fünf Millionen Jobs schaffen - Wirtschaftsprogramm präsentiert

Dumure (Reuters) - In den USA will der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden mit einem umfassenden Wirtschaftsprogramm seine Wahlchancen im Rennen gegen Amtsinhaber Donald Trump verbessern.

Bei einem Auftritt im Bundesstaat Pennsylvania präsentierte Biden am Donnerstag einen ersten Teil seiner Pläne. Demnach will er die von der Coronakrise hart getroffene Volkswirtschaft mit massiven Investitionen wiederaufrichten. 700 Milliarden Dollar sollen zugunsten heimischer Produkte und Industrieforschung ausgegeben und damit mindestens fünf Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden. Ferner setzt Biden in seinem Programm auf den Aufbau einer umweltfreundlichen Wirtschaft, die Unterstützung von Pflegepersonal und mehr Chancengleichheit für die schwarze Bevölkerung.

Er betonte, sich auf Arbeiter- und Mittelklassefamilien zu konzentrieren und nicht auf die Reichen, die von ihren Geldanlagen leben. "Die brauchen mich nicht", sagte Biden unweit seines Elternhauses im nordöstlichen Pennsylvania. Ein Sieg in dem Bundesstaat gilt als wichtiger Baustein für einen Erfolg bei der Präsidentenwahl am 3. November. Umfragen zufolge führt Biden vor dem Republikaner Trump.