Biden zieht Trumps Nominierung von umstrittener Fed-Kandidatin zurück

Washington (Reuters) - US-Präsident Joe Biden hat die Nominierung einer umstrittenen Kandidatin durch seinen Vorgänger Donald Trump für die US-Notenbank Fed zurückgezogen.

Die Ernennung von Judy Shelton wackelte bereits während der Amtszeit von Trump. So blockierte der US-Senat die Ökonomin im November. Trump hatte jedoch gehofft, seine Kandidatin noch vor dem Ende seiner Präsidentschaft durchzubekommen. Die Demokraten waren monatelang Sturm gegen die frühere Wahlkampfunterstützerin von Trump gelaufen, es waren aber auch einige Republikaner gegen Shelton. Sie hat sich in der Vergangenheit unter anderem für eine Rückkehr zum Goldstandard ausgesprochen, den die USA 1971 aufgegeben hatten. In den USA müssen die vom Präsidenten nominierten Kandidaten für gewisse Ämter vom Senat bestätigt werden.