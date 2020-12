Big Lots zahlt Dividende aus

Der amerikanische Einzelhandelskonzern Big Lots Inc. (ISIN: US0893021032, NYSE: BIG) schüttet am Mittwoch eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,30 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Record date war der 16. Dezember 2020. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen 1,20 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 44,58 US-Dollar (Stand: 29. Dezember 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,69 Prozent.

Big Lots ist 1967 in Columbus, im US-Bundesstaat Ohio, gegründet worden und ist ein Discounter im Bereich Lebensmittel, Möbel, Spielzeug und Elektronik, der aktuell rund 1.411 Läden in den USA betreibt. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte Big Lots einen Umsatz von 1,38 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,17 Mrd. US-Dollar), wie am 4. Dezember berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 29,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 127 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 55,22 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. Dezember 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de