BILIBILI - Chinaknaller schießt nach oben raus

Bilibili Inc - WKN: A2JG7L - ISIN: US0900401060 - Kurs: 57,925 $ (NASDAQ)

Schöner geht es kaum aus charttechnischer Sicht. Unter hohem Volumen und äußerst dynamisch springt die Aktie von Bilibili heute zweistellig nach oben und markiert neue Allzeithochs. Der Grund ist schnell gefunden. Das Unternehmen hat am Mittwoch nach Börsenschluss die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal präsentiert. Diese fielen zwar gemischt aus, der Markt scheint aber vom explosiven Wachstum der Nutzerzahlen beeindruckt. Der Spezialist für Video-Sharing, Live-Broadcasting und Mobile Games aus China meldete einen Verlust von 0,41 USD je Aktie, während Analysten nur mit einem Minus von 0,37 USD je Aktie gerechnet hatten. Mit Erlösen von 475 Mio. USD toppte das Management aber die Marktschätzung von 454 Mio. USD.

Ein Grund für den höheren Quartalsverlust waren regelrecht explodierende Kosten. Die operativen Kosten stiegen verglichen mit dem Vorjahr um 138 % auf 272 Mio. USD, da das Unternehmen massiv in Content und die Ausweitung der Nutzerzahlen investierte. Mit Erfolg, zum Ende des Quartals wies Bilibili 197,2 MAUs (monatlich aktive Nutzer) auf, ein Plus von 54 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Die DAUs (täglich aktiven Nutzer) stiegen ebenfalls deutlich um 42 % auf 53,3 Mio. Der höhere Premiumcontent machte sich bezahlt, denn die Zahl der MPUs, also die der zahlenden User im Monat, stieg überproportional um 89 % auf 15 Mio.

Dennoch, bis Gewinne geschrieben werden, dürfte es noch etwas dauern. Analysten rechnen mit dem Erreichen der Gewinnschwelle erst im Jahr 2022.

Aus charttechnischer Sicht springt die Aktie heute über den Widerstand bei 54,00 USD und erreicht mit Kursen von 58 USD eine Pullback-Linie. Dort könnte die Aktie durchaus einige Tage konsolidieren. Selbst ein Pullback auf die Marke von 54,00 USD wäre kein Drama für die Bullen und würde nochmals Einstiegsgelegenheiten bieten. Der nächste Zielbereich lässt sich um 67 USD nennen. Über dem Tief bei 47,15 USD ist die Rally voll intakt.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 0,96 1,65 2,39 Ergebnis je Aktie in USD -0,57 -1,25 -0,75 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 20,8 12,1 8,4 PEG neg. 1,9 *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)