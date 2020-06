Bill Gates setzt stark auf diese 2 Aktien: Vielleicht solltest du das auch tun …?

Wer als Investor erfolgreich sein möchte, der sollte zwar grundsätzlich seine eigenen Investitionsentscheidungen treffen. So manches Mal kann es jedoch auch ratsam sein, sich Inspiration bei reichen und vermögenden Großinvestoren zu holen.

Bill Gates, der Gründer von Microsoft, gehört inzwischen zu diesem Kreis dazu. Mit seiner Bill and Melinda Gates Foundation bewegt der Mäzen inzwischen ein milliardenschweres Vermögen. Und investiert dabei in Aktien, die auch du und ich handeln können.

Werfen wir heute einen Blick auf zwei seiner größten Portfolio-Schwerpunkte. Vielleicht könnte es auch für dich langfristig ratsam sein, auf eine dieser beiden Aktien zu setzen. Oder auf beide. Oder vielleicht auch auf keine.

Kleiner Hinweis an dieser Stelle: Das letzte Portfolio-Update, auf das wir an dieser Stelle zurückgreifen, ist auf den 15.05. des Jahres 2020 datiert. Damals hat das Internetportal „Gurufocus“, das in Teilen Starinvestoren trackt, das letzte Mal das Portfolio von Bill Gates und seiner Stiftung aktualisiert.

Mit einem auch weiterhin gigantischen Anteil von sage und schreibe rund 47 % bildet Berkshire Hathaway dabei noch immer das größte einzelne Aktienpaket innerhalb des Stiftungs-Portfolios. Rund jeder zweite US-Dollar ist entsprechend in die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett investiert. Damit adelt Gates natürlich seinen Freund und Bride-Partner Buffett.

Das Kalkül dahinter scheint vom Grundsatz her vergleichsweise einfach zu sein: Warren Buffett ist und bleibt schließlich ein Ausnahme-Investor mit einem soliden Gespür für die Wirtschaft und hervorragende Chancen. Auch wenn böse Zungen ihm jetzt nachsagen, dass er einen Teil seines Talentes im Corona-Crash verloren habe. Wobei sich das in den nächsten Monaten und Jahren erst einmal zeigen muss. Das Orakel von Omaha investiert schließlich bewusst langfristig.

Sicherheit und diversifizierte Renditen sind jedoch langfristig bei der Aktie von Berkshire Hathaway möglich und Gates setzt weiterhin sehr stark auf das Know-how von Buffett. Vermutlich weil er weiß, dass das Orakel von Omaha mit Geld und einem Milliardenvermögen mit einem langfristig orientierten Blickwinkel am besten umgehen kann.

Weit abgeschlagen, allerdings auf einen ruhmvollen zweiten Platz rangiert die Aktie von Waste Management. Momentan befinden sich rund 9,94 % des Stiftungsvermögens in der Aktie des US-Müllver- und -entsorgers. Zwischen Berkshire Hathaway und dem Zweitplatzierten befindet sich entsprechend eine Menge Luft.

Doch auch bei dieser Aktie scheint das Kalkül beziehungsweise der grundsätzlich Gedanke vergleichsweise klar zu sein: Waste Management ist schließlich der führende Entsorger und Recycler in den USA. Das beinhaltet aufgrund eines etablierten Netzes an Deponien und langfristigen Verträgen mit Städten und Gemeinden einen natürlichen Wettbewerbsvorteil. Ortschaften wollen sich schließlich nicht damit rühmen, dass sie mehrere Deponien mehrerer Wettbewerber in ihrem Gebiet führen.

Das wiederum führt mittel- bis langfristig zu soliden Umsätzen und Ergebnissen. Sowie zu einer gewissen Preissetzungsmacht, wobei diese sich bei einer solchen quasi öffentlichen Basisdienstleistung in einem moderaten Rahmen abspielen dürfte. Langfristig handelt es sich hierbei jedoch um ein stabiles, nachhaltiges Geschäftsmodell, das immer gefragt sein wird.

Gates versucht hier eben nicht, zweimal um die Ecke zu denken und besonders smart auf kleine Tech-Aktien zu setzen. Nein, er bleibt hier bewusst konservativ und beinah trivial alltäglich. Ein Ansatz, der sich dennoch langfristig auszahlen kann.

Auch etwas für dich dabei?

Bei Berkshire Hathaway ist es also das Know-how, bei Waste Management das alltägliche, starke, defensive und zeitlose Geschäftsmodell, das Gates überzeugt hat. Zwei smarte Foolishe Entscheidungen. Und, wer weiß: Vielleicht hat die eine oder andere Aktie ja jetzt zumindest einen Platz auf deiner Watchlist gefunden.

