Biontech: Commerzbank nennt sehr hohes Kursziel – Geschäfte sind nachhaltig hochprofitabel

Biontech ist seit der Corona-Krise einer der Stars am Aktienhimmel. Entsprechend sehen lassen kann sich auch die Entwicklung des Aktienkurses. Die Commerzbank hat jetzt allerdings noch eine Schippe draufgeschlagen und ein sehr hohes neues Kursziel gesetzt.

Das hat den Biontech-Papieren im heutigen Handel neuen Schwung gegeben und für ein Plus von gut 2 Prozent gesorgt. Allein seit Ende März haben sie sich nun fast verdoppelt. Die Commerzbank hebt das Kursziel von 134 auf 213 US-Dollar an. Die Geschäfte des deutschen Impfstoffherstellers seien nachhaltig hoch profitabel, schreibt Analyst Daniel Wendorff. Vakzine wie die von Biontech, die auf der mRNA-Technologie basieren, seien in der aktuellen Corona-Epidemie derzeit die erste Wahl. Der Experte berücksichtigt nun unter anderem, dass wohl auch jährliche Auffrischungsimpfungen nötig sein werden, bei denen ebenfalls bevorzugt Vakzine auf mRNA-Basis eingesetzt werden dürften.

Die Biontech-Papiere sind primär an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert. Hierzulande werden sie hauptsächlich auf der Tradegate-Plattform gehandelt.

