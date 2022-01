BIONTECH - Der Hype ist vorbei

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 257,800 $ ( Nasdaq

In der noch jungen Aktiengeschichte hatte sich BioNTech bis zum August des letzten Jahres gut entwickelt. Zuletzt ist die Aktie mit Notierungen von knapp 400 EUR aber zu teuer geworden und so kam es in den vergangenen Monaten zu einer Korrektur. Hierbei nutzten die Bullen ihre erste gute Chance im Bereich von 200 EUR. Der Anlauf auf ein neues Allzeithoch ist im Dezember mit den dort einsetzenden Verkäufen jedoch gescheitert. Heute kann sich die Aktie im frühen europäischen Handel jedoch etwas erholen.

Mittelfristig geht das Jahr spannend los!

Mit den jüngsten Verkäufen in der BioNTech-Aktie geht es in diesem Jahr spannend los. Der Kampf zwischen Bullen und Bären tobt bereits. Dabei geht es um die Frage, ob die Aktie ihren Siegeszug direkt mit neuen Hochs jenseits von 400 EUR weiter fortsetzen kann oder ob man vorher zunächst doch noch konsolidieren muss. Dabei kommt dem Preisbereich bei 200 bis knapp 175 EUR eine hohe Bedeutung zu. Wird dieser Preisbereich nachhaltig bärisch verlassen, könnte die Aktie weiter auf 160 EUR und sogar wieder in Richtung 120 EUR korrigieren.

Oberhalb von 200/175 EUR befindet sich die Aktie zwar in einer Konsolidierung, hat jedoch Chancen auf neue Hochs. Kurzfristig müsste dafür aber der Kurs auf und über 270 EUR ansteigen.

Fazit: in BioNTech könnte in den nächsten Tagen ein kurzfristige Rallyversuch ausgehend von der Unterstützung bis hin zu ca. 175 EUR starten. Kurzfristig steckt die Aktie aber immer noch in ihrer jüngsten Verkaufswelle und erst oberhalb von ca. 270 EUR würde sich die Lage prozyklisch entspannen.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

BioNTech SE

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)