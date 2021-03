BIONTECH - Explosive Spannung vor den Zahlen

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 95,900 $ (NASDAQ)

Die Chance für auf kommendes Momentum in der BioNtech-Aktie ist heute eigentlich gut. Der Mainzer Corona-Impfstoffhersteller legt seine Ergebnisse für das vierte Quartal vor und wird heute Nachmittag (14:00 Uhr) noch einen Blick in die Vergangenheit, hoffentlich aber auch in die Zukunft werfen. Hier ist eine Telefonkonferenz mit Analysten angesetzt. Darüber hinaus lief heute die Nachricht über die Ticker, dass der COVID-19-Impfstoff von Pfizer/BioNtech schon nach einer ersten Impfung höchst wirksam ist. Eine neue Studie bescheinigt einen Schutz von 80 % aller einmalig geimpften. Nach der zweiten Impfung steigt der Schutz weiter auf 90 % an.

Kommt heute neuer Schwung in die Aktie?

Angesichts solcher Nachrichten ist es kein Wunder, dass BioNTech heute zu den meistgehandelten Aktien auf Tradegate zählt. Noch scheinen die Zahlen jedoch nicht draußen zu sein, so dass sich risikofreudige Marktteilnehmer zwar bereits positionieren, andere sich aber noch zurückhalten. Für Investoren steht dabei viel auf dem Spiel, denn die Aktie befindet sich, wie bereits gestern in der Analyse festgestellt (siehe hier) in einer entscheidenden Phase. Die heutigen Zahlen / News könnten einen neuen Impuls auslösen. Am gestrigen Fazit ändert dies jedoch wenig:

„Richten wir den Blick nach vorne, dürfte die Aktie mittelfristig zwar weiterhin bullisch sein, hat kurzfristig jedoch mehrere Optionen ein neues Allzeithoch bei und oberhalb von 150 USD zu erreichen. Dieses könnte direkt angelaufen werden, wenn man die Dreiecksformation nach oben verlässt. Dafür wäre momentan ein nachhaltiger Kursausbruch über ca. 114,15 USD nötig. Alternativ dazu wird die Dreiecksformation zunächst nach unten verlassen, anschließend aber versuchen die Käufer im Unterstützungsbereich bis hin zu ca. 75 EUR ihr Comeback. Sollte dies nicht gelingen, würde sich das Chartbild spürbar eintrüben.“

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

BioNTech SE

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)