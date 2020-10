BIONTECH - Freudensprung mit Start des Impfstoff-Prüfverfahrens

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 80,700 $ (NASDAQ)

Der vom Biotechunternehmen BioNTech aus Mainz entwickelte Corona-Impfstoffkandidat BNT162b2 geht in den Zulassungsprozess. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA werde den Wirkstoff in einem sog. Rolling-Review-Verfahren prüfen, teilten BioNTech und der US-Partner Pfizer am Dienstag mit. Die Entscheidung der EMA, das Verfahren zu beginnen, basiere auf den ermutigenden vorläufigen Daten der präklinischen sowie frühen klinischen Studien bei Erwachsenen. Bei dem genannten Rolling-Review-Prozess werden Daten aus der klinischen Prüfung fortlaufend eingereicht und umgehend bewertet. Neben BioNTech ist noch ein weiterer Wirkstoff (von AstraZeneca) bei der EMA für diesen Prozess zugelassen.

Die Aktie reagiert auf die Meldung mit einem Kurssprung von aktuell rund 9 % im europäischen Handel. Damit wird die steile Rallybewegung der vergangenen Handelstage nochmals beschleunigt.

Ziel: Allzeithoch

Mit dem Überwinden der Hürde bei 77 - 79 USD ist ein Kaufsignal aktiv, welches die Aktie bis zum Allzeithoch bei 105 USD tragen könnte. Gelingt früher oder später auch ein nachhaltiger Ausbruch darüber, wäre Platz bis rund 125 und 140 USD.

Nach dem Motto "Sell on good news" könnte der heutige Kurssprung aber auch nochmals abverkauft werden, in diesem Fall wäre das Schließend des heutigen Gaps mit Kursen bis rund 81 oder darunter als bullischer Pullback ans Ausbruchslevel bei 77 - 79 USD denkbar. Unterhalb davon trübt sich das kurzfristige Chartbild leicht ein, Abgaben bis rund 70 USD könnten dann folgen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)