Biontech-Impfstoff in den USA ab zwölf Jahren erlaubt - EU-Zulassung bald erwartet

New York/Frankfurt (Reuters) - In den USA sollen nach der Notfallzulassung des Covid-19-Impfstoffs von Biontech und Pfizer für Jugendliche nun auch Kinder ab zwölf Jahren geimpft werden.

Bereits am Donnerstag könnten erste Impfungen verabreicht werden. "Wenn sie als Eltern ihr Kind schützen wollen oder sie ein Jugendlicher sind, der an einer Impfung interessiert ist, sind wir diesem Ziel wir mit der heutigen Entscheidung ein Schritt näher gekommen", sagte US-Präsident Joe Biden. Die zuständigen US-Behörden erteilten dem Impfstoff am Montag eine Notfallzulassung für den Einsatz bei 12- bis 15-jährigen. Bislang ist er erst ab einem Alter von 16 Jahren zugelassen.

Für die Europäische Union hatten Biontech und Pfizer eine Erweiterung der bedingten Marktzulassung für Jugendliche ab 12 Jahren Ende April beantragt. Die Chefin der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, Emer Cooke, rechnet mit einer Genehmigung in wenigen Wochen. "Im Moment ist Juni das Ziel, das wir für die Zulassung angeben. Wir versuchen, ob wir dies bis Ende Mai beschleunigen können", sagte sie dem "Handelsblatt" (Dienstagausgabe) in einem Interview. Die Entscheidung, wer geimpft werden soll, werde dann auf nationaler Ebene getroffen.

Die Mehrzahl der Kinder entwickelt bei Covid-19 nur milde oder gar keine Symptome. Sie sind aber nicht ohne Risiko, auch schwere Verläufe zu entwickeln und können das Virus weiter übertragen. Die Impfung jüngerer Altersgruppen wird auch als wichtiger Schritt angesehen, um Kinder sicher in die Schulen zurückzubringen. Biden hat die Bundesstaaten dazu aufgefordert, den Impfstoff jüngeren Jugendlichen unverzüglich zur Verfügung zu stellen.

Nach Angaben der US-Behörde CDC hat in den USA bislang 46 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten. Das Tempo der Impfungen hat sich jedoch erheblich verlangsamt, seit Mitte April ein Höchststand von mehr als 3,3 Millionen Dosen pro Tag erreicht wurde. Laut CDC-Daten sank dieser Wert bis zum 4. Mai um mehr als ein Drittel auf rund 2,1 Millionen Dosen pro Tag. Impfstoffe werden zwar als entscheidend angesehen, um die Pandemie zu beenden. Experten befürchten jedoch, dass die zögerliche oder ablehnende Haltung bei einigen Erwachsenen noch stärker sein wird, wenn es um ihre Kinder geht - auch angesichts der geringen Anzahl von Kindern, die schwere Verläufe entwickelt.

Laut einer Studie mit über 2200 Jugendlichen zeigte der Covid-19-Impfstoff von Biontech eine hohe Wirksamkeit in dieser Altergruppe von 100 Prozent. Zum Vergleich: Die aktuelle Zulassung für den Einsatz ab 16 Jahren basiert auf einer Wirksamkeit von 95 Prozent.