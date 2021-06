BioNTech Long: 44-Prozent-Chance!

Biontech gilt als eines der wichtigsten Unternehmen im weltweiten Kampf gegen die Corona-Pandemie. An der Börse wird die Firma, die als relativ unbekanntes Forschungsunternehmen begonnen hat, mittlerweile mit rund 58 Milliarden US-Dollar bewertet. Für das Gesamtjahr 2021 plant Biontech die Produktion von insgesamt drei Milliarden Impfdosen, wovon 300 Millionen an die EU geliefert werden sollen. Dabei rechnet Biontech damit, dass die Nachfrage auch nach dem Höhepunkt der Pandemie anhält und stellt sich mit Investitionen darauf ein, dass auch in Zukunft viel Impfstoff benötigt wird. Der wachsende Erfolg des Impfstoffs wird sich daher auch in den Geschäftszahlen von Biontech deutlich niederschlagen.

Seit dem Börsengang Ende 2019 hat der Aktienkurs von Biontech eine spektakuläre Aufwärtsentwicklung ausgebildet. Eingeweihten war Mitte März 2020 schon klar, dass die Firma eine große Zukunft haben wird. Der Kurs von Biontech verhielt sich spiegelbildlich zu den abverkauften Werten und wurde von den Marktteilnehmern im März 2020 um rund 250 Prozent auf 104,81 US-Dollar angehoben. Die Kursentwicklung hat sich seit Anfang April 2021 noch einmal intensiviert. So notierte der Kurs Anfang April bei 110 US-Dollar und hat sich bis zum gestrigen Schlusskurs bei 241,48 US-Dollar noch einmal mehr als verdoppelt. Den Aktionären wurde klar, welches Ausmaß an Erlösen die Pandemie für Biontech generieren könnte. Das vorläufige All-Time-High wurde intraday am 7. Juni bei 252,78 US-Dollar markiert. Nachdem das Papier stark überkauft erscheint, ist der Rückgang vom 8. Juni im Ausmaß von 7,43 Prozent im Rahmen der Erwartungen. Mittelfristig sollte der Wert aufgrund der vollen Pipeline an revolutionären Therapien den Aufwärtskurs weiter fortsetzen.

Biontech SE (ADR) (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 251,19 // 280,00 US-Dollar Unterstützungen: 213,45 // 147,89 US-Dollar

Fazit

Die Präsentation der Zahlen zum 1. Quartal 2021 zeigte, dass Biontech aus europäischer Sicht an Bedeutung gewinnen wird. Es werden ständig neue Lieferverträge für den Corona-Impfstoff unter Dach und Fach gebracht, wobei man beim Kauf der Aktie ganz nebenbei auch auf eine Revolution in der Immunologie als Ganzes setzt. Der Kurs wird wieder volatiler, nachdem das Papier den Verlust von Dienstag, gestern wieder ausgleichen konnte.

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Biontech-Aktie bis auf 280 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JJ98H5) überproportional mit einem Omega von 2,15 profitieren. Bei angenommener konstant hoher Volatilität von 67 % und dem Ziel bei 280 US-Dollar (6,14 Euro beim Optionsschein) bis zum 09.08.2021 ist eine Rendite von rund 44 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 215,60 Euro, resultiert daraus ein Verlust von 39 % beim Optionsschein, der auf 2,57 Euro sinken würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,12 zu 1, wenn bei 2,57 Euro ein Stop Loss eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JJ98H5 Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 5,28 - 5,30 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 220,00 US-Dollar Basiswert: Biontech SE (ADR) akt. Kurs Basiswert: 241,02 US-Dollar Laufzeit: 17.12.2021 Kursziel: 6,14 Euro Omega: 2,15 Kurschance: + 44 Prozent Quelle: JP Morgan

Trends-Update: Aixtron

Die am 13. Mai 2021 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN JJ4CLR auf eine steigende Aktie von Aixtron zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long schloss am 9. Juni zum Geldkurs von 4,92 Euro und lag mit 189 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs im Derivat auf 4,50 Euro nachziehen.

Aixtron (Tageschart in Euro) (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UBS Deutschland AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.