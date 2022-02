BIONTECH - Wann geben die Verkäufer endlich Ruhe?

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 156,940 $ ( Nasdaq

Die BioNTech-Aktie markierte im August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 464,00 USD. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer starken Abwärtsbewegung. Am 14. Januar 2022 fiel der Wert unter den Aufwärtstrend seit April 2020.

Nach einem Tief bei 134,31 USD kam es zu einer kleinen Erholung. Die Aktie kletterte dabei zwar auf 183,61 USD, drang dabei aber nur minimal in das Abwärtsgap vom 18. Januar ein. In den letzten Tagen gab der Aktienkurs bereits wieder nach. Am Freitag kam es zu einem Tief bei 151,60 USD. Heute wird die Aktie bei 148,01 USD getaxt und damit fast 9 USD unter dem Schlusskurs vom Freitag an der Nasdaq.

Noch immer kein Kauf

Die Biontech-Aktie dürfte in den nächsten Tagen und Wochen noch weiter fallen. Abgaben gen 130,89 USD oder sogar an das log. 38,2 % Retracement der langfristigen Aufwärtsbewegung bei 116,75 USD sind durchaus möglich. Ein kleines Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Anstieg über 183,61 USD. Aber das Ziel läge dann „nur“ bei ca. 230,00 USD. Das entspräche einem Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend ab April 2020.

Fazit: Die Bullen haben weiterhin wenig zu lachen in der BioNTech-Aktie.

