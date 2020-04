Biotechunternehmen Evotec baut Zusammenarbeit mit Takeda aus

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Hamburger Biotechunternehmen Evotec will seine Zusammenarbeit mit dem japanischen Medizinkonzern Takeda auf die Gentherapie ausweiten. Evotec werde Takeda bei der Entwicklung von Wirkstoffen in den vier therapeutischen Kernbereichen Onkologie, seltene Krankheiten, Neurologie und Gastroenterologie unterstützen, teilte die im MDax notierte Firma am Montag in Hamburg mit. Die Forschungsallianz werde Evotecs wachsende Kapazitäten im Bereich Gentherapie sowie ihre breitere Wirkstoffforschungsplattform einsetzen. Finanzielle Details wurde nicht bekannt gegeben.

Evotec arbeitet als Auftragsforscher etwa für andere Unternehmen und akademische Einrichtungen. Zudem baut der Konzern rasant sein zweites Standbein aus, in dem gemeinsam mit Partnern geforscht wird./mne/fba