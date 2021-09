BITCOIN GROUP - Aktie probiert sich an einem Ausbruch

Bitcoin Group SE - WKN: A1TNV9 - ISIN: DE000A1TNV91 - Kurs: 41,800 € (XETRA)

Das Unternehmen kam zuletzt mit der Meldung, dass der Wert der gehaltenen Krypto-Assets deutlich gestiegen ist. Eigentlich keine große Überraschung - die Preise von Bitcoin, Ethereum & Co. sind ja für jedermann zugänglich. Dennoch sorgte die Meldung gestern zur Eröffnung für einen kleinen Freudensprung in der Aktie.

Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?

Nach der gestrigen Eröffnungskurslücke zum Handelsstart gelang dem Wert gestern noch kein entscheidender Durchbruch auf der Oberseite. Heute nun legt die Aktie jedoch weiter zu und überwindet intraday den viel beachteten EMA200 im Tageschart.

Gelingt hier heute ein Schlusskurs oberhalb von 41,66 EUR, würde ein prozyklisches Kaufsignal in der Aktie generiert werden. In dem Falle hätte der Titel kurzfristig Luft auf der Oberseite in den Bereich 45-46 EUR - dem Bereich der langfristigem Abwärtstrendlinie im Tageschart. Könnte auch diese Hürde überwunden werden, würde weiteres Aufwärtspotenzial in den Bereich 60-70 EUR generiert werden.

Fazit: So lange die Aktie nun nicht wieder unter 37,60 EUR 8Tagesschluss) abrutscht, ist der Weg des geringsten Widerstands aufwärts Richtung 45-46 EUR, potentiell deutlich höher.

Bitcoin Group Aktie Chartanalyse Tageschart

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: Bitcoin Group SE

