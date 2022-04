Bitcoin: Nach El Salvador – weiteres Land führt Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel ein

Die Korrelation zwischen Bitcoin und den Aktienmärkten läuft weiter wie aus dem Lehrbuch. Nachdem es zu Beginn der Woche aufgrund von anhaltenden Zins- und Inflationssorgen erneut zu Turbulenzen am Aktienmarkt gekommen ist, musste auch Bitcoin einstecken und ist bis zurück an das untere Ende seiner Unterstützungszone zwischen 42.000 und 38.000 Dollar gefallen, konnte diese jedoch erneut als Unterstützung bestätigen.

Im heutigen Handel tastet sich der Kurs wieder zurück in die Nähe der runden Marke von 40.000 Dollar.

Zentralafrikanische Republik führt Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel ein

Dabei gibt es auf fundamentaler Ebene weitere positive Entwicklungen für die weltweite Adaption: Die Zentralafrikanische Republik hat Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt, wie das Büro des Präsidenten Faustin Archange Touadera am Mittwoch mitteilte und ist damit nach El Salvador das zweite Land der Welt, das diesen Schritt geht.

Die Regierung hat einstimmig einen Gesetzentwurf verabschiedet, der Bitcoin neben der heimischen Währung zum gesetzlichen Zahlungsmittel macht und die Verwendung von Kryptowährungen legalisiert. Der Schritt, als erstes afrikanisches Land Bitcoin zu adaptieren, „platziert die Zentralafrikanische Republik auf der Landkarte der kühnsten und visionärsten Länder der Welt“, äußerte sich der Sprecher des Präsidenten, Stabschef Obed Namsio in einer Erklärung.

Die Zentralafrikanische Republik gehört zu einer Gruppe aus sechs afrikanischen Ländern, die die Währung CFA-Franc verwenden. Das ist eine regionale Währung, die mit einem festen Wechselkurs an den Euro gekoppelt ist. Ursprünglich war sie an den französischen Frank gekoppelt, da Frankreich als ehemalige Kolonialmacht eine große Rolle in der Geschichte des Landes spielt und die Währung immer noch unterstützt. Weitere Mitglieder dieser Währungszone sind Kamerun, Tschad, die Republik Kongo, Gabun und Äquatorialguinea.

Die Zentralafrikanische Republik ist eine der ärmsten und unruhigsten Nationen der Erde, gefangen in einem neun Jahre andauernden Bürgerkrieg und mit einer Wirtschaft, die stark von der Förderung von Mineralien abhängt, von denen ein Großteil illegal ist. Die Kopplung der Währung CFA-Franc hat in der Vergangenheit immer wieder zu Wettbewerbsproblemen in der regionalen Wirtschaftszone geführt und musste mehrfach abgewertet werden.

Mitglieder der Opposition kritisieren den Vorstoß der Regierung, Bitcoin zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen und sehen darin einen Versuch, sich von dem CFA-Franc abzukoppeln. Angesichts der erheblichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme kann das jedoch auch eine große Chance für das Land darstellen. Das südamerikanische Land El Salvador verfolgt mit der Einführung von Bitcoin als alternatives gesetzliches Zahlungsmittel zum US-Dollar eine ähnliche Strategie.

Von Alexander Mayer

Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com