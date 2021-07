Bitcoin: Sommerflaute lässt Kurs seitwärts segeln – sorgt der Grayscale Bitcoin Trust bald wieder für Bewegung?

Nach den umwälzenden letzten Wochen ist es vergleichsweise ruhig geworden im Krypto-Sektor. Bitcoin hält sich weiterhin in seinem seit Ende Mai eingeschlagenen Seitwärtstrend auf und verliert immer mehr an Volatilität. Auch ein sich zuletzt abgezeichnetes aufsteigendes charttechnisches Dreieck hat dem Kurs nach seinem Ausbruch keine Impulse gegeben.

Blickt man auf die längerfristigen Chart-Indikatoren, bleibt das Bild bearish geprägt. Der Kurs notiert weiterhin deutlich unter dem für einen Bullenmarkt als maßgeblich angesehenen 200-Tage-Trend. Nachdem sich vor ein paar Wochen mit dem Unterschreiten des 50- durch den 200-Tage-Trend gebildeten Todeskreuz droht nun auch die 100-Tage-Trendlinie nach unten durch den 200-Tage-Trend zu brechen.

Auf fundamentaler Ebene blicken viele Marktbeobachter auf den Grayscale Bitcoin Trust, mit 24 Milliarden Dollar einem der größten Krypto-Investmentdienstleister weltweit. Dessen Trust wird laut Medienberichten bald eine neue Lockup-Periode beenden und in diesem Zeitraum 40.000 BTC für potenzielle Verkäufe freigeben. Am 19.07.2021 findet mit 16.000 Bitcoin die größte einzelne Freigabe statt.

Der Grayscale Bitcoin Trust ist nur periodisch für Verkäufe geöffnet, dadurch entstehen immer wieder Zeitfenster, in denen größere Mengen an BTC freigegeben werden. Am Markt erwartet man durch die nächste anstehende Freigabe in den nächsten Wochen deutliche Marktimpulse. Viele Marktbeobachter fürchten einen weiteren Abverkauf, die Gegenthese am Markt lautet jedoch, dass dieses Event bereits im Kurs eingepreist ist und nach den eventuell staffindenden Abverkäufen aus dem Trust keine großen Verkaufspositionen mehr offen sein werden, was für eine bullische Preisenticklung sprechen könnte.

