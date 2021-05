Jeder der in der Kryptowelt auch nur ansatzweise dabei ist, kennt die beiden. Bitcoin und Ethereum. Doch was unterscheidet die wohl größten und bekanntesten Kryptowährungen? Welche Performance ist besser? Welche Technologie liegt zugrunde? Bitcoin vs. Ethereum: Warum Ethereum den Bitcoin outperformen wird.

Ethereum vs Bitcoin. Quelle: Tradingview Die Blockchain-Technologie Die Blockchain der beiden Unternehmen ist sehr ähnlich. Beide basieren auf einer dezentralen,...

The post Bitcoin vs. Ethereum: Warum Ethereum den Bitcoin outperformen wird. appeared first on CryptoTicker.

Weiterlesen