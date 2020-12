Während der Zulauf aus dem institutionellen Sektor weiter an Fahrt aufnimmt, kämpft der Bitcoin-Preis weiter darum, in Reichweite des Allzeithochs langfristige charttechnische Ankerpunkte zu setzen. Der Zeitraum, in welchem sich der Preis auf diesem Niveu befindet, ist bereits wesentlich ausgedehnter als während der kurzen, parabolischen Phase Ende des Jahres 2017. Der Korridor zwischen 19.000 und 18.000 Dollar ist derzeit das Fahrwasser für den Kurs, auch wenn er heute dieses Niveau nicht verteidigen konnte und mit einem Minus von etwa 2 Prozent auf 17.800 Dollar abgerutscht ist.

Neben Bitcoin fallen auch die Aktienmärkte aufgrund wachsender Sorgen vor ausgedehnten Lockdowns zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Gold hingegen kann ein minimales Plus erzielen. Bitcoin wird zwar ebenfalls eine wachsende Rolle als Wertspeicher und alternativer Kapitalschutz zugeschrieben, doch die enormen Zuwächse der letzten Wochen bieten sich in der derzeitigen Phase der Unsicherheit ebenso für Gewinnmitnahmen an, um für Käufe nach einem Rücksetzer am Aktienmarkt genutzt werden zu können. Dennoch zeigen die – verglichen mit dem früheren Bullenzyklus – verhältnismäßig geringen Rücksetzer bei Bitcoin, dass die steigende Nachfrage aus dem institutionellen Sektor ihre positive Wirkung auf den Preis weiter entfaltet.

US-Versicherer steigt groß in Bitcoin ein

Mit der Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual) ist nun nämlich ein US-Amerikanischer Lebensversicherer in das Asset eingestiegen und das in zweifacher Hinsicht. Zum einen hat MassMutual über den Dienstleister NYDIG Bitcoin im Wert von 100 Millionen Dollar erworben und reiht sich damit neben den Bitcoinwalen Square, Microstrategy, Stoneridge und Co. ein. Zum anderen ist der Versicherer zusätzlich eine Minderheitsbeteiligung an NYDIG im Wert von 5 Millionen Dollar eingegangen. NYDIG ist ein Tochterunternehmen der Investment-Firma Stoneridge, die Krypto-Dienstleistungen für institutionelle Kunden anbietet.

Winklevoss-Zwillinge: Der anstehende Bullenzyklus ist anders

Weitere positive Aussagen aus dem Marktumfeld kamen zudem von den Winklevoss-Zwillingen Tyler und Cameron Winklevoss, die bei der Gründung von Facebook eine Rolle gespielt haben, ihren Durchbruch jedoch mit einem frühen Investment in Bitcoin erst so richtig erreicht haben und mittlerweile eine regulierte Kryptobörse mit Namen „Gemini“ in den USA aufgebaut haben.

„Die Art der Investoren in diesem Bullenlauf ist sehr unterschiedlich [zu dem vorherigen]“, sagte Tyler Winklevoss während eines Events in Singapur gegenüber CNBC. „Sie sind hoch entwickelte institutionelle Investoren wie der legendäre Paul Tudor Jones oder Stanley Druckenmiller.“

Laut den Zwillingen ist dieser Bullrun nicht von Retail-Investoren getrieben. „Dies sind die anspruchsvollsten Investoren, die klügsten Leute im Raum, die Bitcoin leise kaufen. Es ist keine FOMO-Sache, also ist es ganz anders als 2017. Diese Besetzung von Charakteren, diese Unternehmen, diese Investoren waren damals nicht in Bitcoin.“

„Börsennotierte Unternehmen wie Square und MicroStrategy setzen ihr Bargeld in Bitcoin ein, weil sie sich Sorgen über die bevorstehende Inflation und die Geißel der Inflation machen, mit all dem Gelddruck und den Anreizen der Covid-Pandemie“, so Tyler Winklevoss. Laut ihm stellt sich langsam die existenzielle Frage für den US-Dollar, da die erhöhte Geldmenge und Verschuldung es der Regierung schließlich „unplausibel“ machen wird, ihre Schulden zu bezahlen. Dieser Umstand dürfte an der Legitimität von Fiat-Währungen als solchen rütteln. „Deshalb sind viele Menschen zu Bitcoin geflohen … weil unklar ist, wie der Dollar von dieser Spur von Schulden und Drucken abweicht und was er in Zukunft tatsächlich wert sein wird, wenn überhaupt“, sagte er.

Von Alexander Mayer

Titelfoto: REDPIXEL.PL / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Kreditvergleich 2020 – So finden Sie den besten Kredit!