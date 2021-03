Blinken - Wollen Beziehungen zu Saudi-Arabien erhalten

Washington (Reuters) - Nach der Veröffentlichung des US-Berichts zur Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi hat US-Außenminister Anthony Blinken die Bedeutung der Beziehungen zu Saudi-Arabien betont.

Die von den USA unternommen Schritte zielten nicht auf einen Bruch mit dem Königreich ab, sagte Blinken am Freitag in Washington. Die Beziehungen sollten vielmehr "neu kalibriert" werden, "damit sie mehr im Einklang mit unseren Interessen und unseren Werten stehen". In dem Bericht bringen die US-Geheimdienste Kronprinz Mohammed bin Salman in direkte Verbindung mit Khashoggis Ermordung. Die US-Regierung verzichtet jedoch auf Strafmaßnahmen gegen den Thronfolger. Die saudiarabische Regierung hat die Vorwürfe zurückgewiesen.