BLOCK, ehemals SQUARE - Absoluter Korrekturwahnsinn

Block Inc - WKN: A143D6 - ISIN: US8522341036 - Kurs: 104,620 $ (NYSE)

Diese gewaltige Rallybewegung des Jahres 2020 wird seit August 2021 fast komplett zurückgenommen. -60 % Kursentwicklung seit August vergangenen Jahres. Bei 101, xx und 82,xx USD liegen relevante charttechnische Unterstützungen im Markt. Hier gilt es zu beobachten, ob sich der Kurs stabilisieren kann und eine Bodenbildung möglich wird. Keine Eile, solche Pendelbewegungen, die ein Bodenmuster hervorbringen können, benötigen Zeit!

Block, Inc. (vormals Square Inc.) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über ihre mobilen Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren vor allem Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Darüber hinaus bietet Block Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege sowie einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Block ist derzeit in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)