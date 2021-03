Blue Cap: Analysten sehen Verdoppelungspotenzial

Blue Cap ist gemäß SMC-Research gut durch das Coronajahr 2020 gekommen und dürfte den Nettogewinn sogar vervielfacht haben. SMC-Analyst Holger Steffen sieht gute Expansionschancen und ein hohes Kurspotenzial.

Das Coronajahr 2020 habe aus Sicht von SMC-Research viele Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt. Auch einige Beteilungen von Blue Cap haben den Ausführungen des Researchhauses zufolge unter den Begleiterscheinungen der Pandemie gelitten, zum Teil habe zumindest temporär ein deutlicher Umsatzrückgang hingenommen werden müssen.

Doch die Beteiligungsgesellschaft habe die Herausforderungen in Zusammenarbeit mit ihren Tochterunternehmen gut gemeistert. Die meisten Gesellschaften haben im Spätsommer und Herbst schon wieder einen Aufwärtstrend verzeichnet. Insgesamt habe die gute Diversifikation des Portfolios geholfen, einige Unternehmen haben von den Auswirkungen der Pandemie sogar profitiert.

Zwar habe es auch eine kleinere Insolvenz im Portfolio gegeben, die zu überschaubaren Belastungen für die Holding geführt habe, zugleich habe aber sogar nach dem Ausbruch der Pandemie eine Beteiligung im Medizintechniksektor zu lukrativen Konditionen verkauft werden können, woraus ein Entkonsolidierungsgewinn von rund 20 Mio. Euro erzielt worden sei.

Im Gesamtjahr habe Blue Cap daher nach vorläufigen Zahlen nicht nur den Umsatz und den um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn steigern können, sondern dürfte nach Einschätzung der Analysten auch eine Vervielfachung des Nettoergebnisses ausweisen.

Das stelle aus Sicht von SMC-Research eine gute Basis für die künftige Expansion dar. Kürzlich sei bereits eine weitere große Übernahme abgeschlossen worden, in deren Rahmen Blue Cap 71 Prozent der Anteile an dem Automobilzulieferer Hero erworben habe. Unter Einrechnung dieser Transaktion erwarte das Management nun einen Anstieg der Erlöse in 2021 auf 260 Mio. Euro und eine Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge auf 8 Prozent. Weitere Akquisitionen seien in diesen Zahlen noch nicht eingeplant.

SMC-Research sehe für die Tochterunternehmen wie für den Konzern insgesamt aussichtsreiche Expansionschancen, die in dem ermittelten Potenzialwert von 44,50 Euro je Aktie zum Ausdruck kommen. Auf dieser Basis biete der Titel nach Einschätzung des Researchhauses in etwa ein Verdoppelungspotenzial. Das hohe Kurspotenzial beruhe zum Teil auf der Chance, dass der große Abschlag zum Substanzwert bei einer erfolgreichen Entwicklung der Beteiligungen sukzessive abgebaut werde.

In Kombination mit einem dank der Diversifikation leicht unterdurchschnittlichen Prognoserisiko laute das Urteil der Analysten „Buy“.

