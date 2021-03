Blue Yonder transformiert die rauchfreie Supply Chain von Philip Morris International

Internationales Tabakunternehmen nutzt Transportmanagementlösung von Blue Yonder

der internationale TabakherstellerPhilip Morris International Inc. (PMI) nutzt künftig die SaaS- und Cloud-basierte Transportmanagementlösung (TMS) von Blue Yonder, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich digitale Supply Chain und Omnichannel. Philip Morris vervollständigt damit seine End-to-End-Supply-Chain-Strategie.

PMI ist dabei, sein gesamtes Geschäft weltweit auf rauchfreie Produkte umzustellen. Dafür muss es seine Lieferketten anpassen, inklusive des digitalen Transportmanagements. Um PMI dabei zu unterstützen, liefert Blue Yonder eine skalierbare Lösung, die Philip Morris unterstützt, seine globalen Transporte durch erhöhte Transparenz besser zu steuern. Dadurch kann das Unternehmen seine Planung optimieren und die richtigen Waren liefern, während sie die gesamten Lieferkosten zentral im Blick behalten. Dies befähigt PMI, seine B2B-Kunden besser zu bedienen und verbessert ihre Möglichkeiten, die Reichweite bei B2C-Kunden durch indirekte Vertriebskanäle zu erhöhen.

„Wir freuen uns, PMI beim Erweitern ihres rauchfreien Sortiments zu unterstützen“, sagt Johan Reventberg, President EMEA bei Blue Yonder. „Mit den Anforderungen an neue Supply-Chain-Kanäle wird die Lösung PMI nicht nur helfen, ihre Agilität zu verbessern, indem sie sich besser an sich verändernde Anforderungen anpassen können, sondern auch dazu beitragen, dass ihre Lieferketten in Zeiten sich ständig ändernder Bedingungen widerstandsfähiger werden.“

Durch den Wechsel auf das TMS von Blue Yonder und den Einsatz von Microsoft Azure kann PMI seinen Transportbetrieb umstellen, indem sie End-to-End-Business-Prozesse schnell und effizient bearbeiten können. Sie planen und modellieren den Betrieb ihrer Supply Chain über verschiedene Transportwege; auf der Straße, auf dem Wasser und auf der letzten Meile. Dies wird PMI letztlich befähigen, mit seinen Verladern in Echtzeit effektiv über den Status von Produktlieferungen zu kommunizieren. Blue Yonder ermöglicht Lieferanten und Verladern durch Collaboration Tools Transparenz über die ein- und ausgehenden Lieferungen. Dies verschafft PMI einen umfassenden Überblick über ihr Lieferkettennetzwerk und zeigt die Stellschrauben entlang der Supply Chain auf.

Die TMS-Lösung von Blue Yonder ist ein Schritt in Richtung einer offenen digitalen Plattform, die PMI ein auf den Kunden ausgerichtetes Betriebsmodell bietet. Das Produkt von Blue Yonder vereinfacht das existierende Transportmanagementportfolio und wird dank modernster Technologie nahtlos in die existierende IT-Landschaft von PMI integriert.

„Transport ist ein strategischer Prozess und wir wollten verbesserte Transparenz und bessere Kontrolle über den Produktbestand haben. Damit können wir unsere Kunden im Einzelhandel besser bedienen und den wachsenden Anforderungen unserer rauchfreien Produkte gerecht werden“, sagt David Cutter, Vice President Global Supply Chain bei PMI. „Das TMS von Blue Yonder verfügt über alles, was wir brauchen und ist am Markt etabliert. Wir sind überzeugt, dass Blue Yonder ein wichtiger Partner sein wird, mit dem wir in diesem Segment weiter wachsen.“

