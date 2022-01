BMW - Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rallyschub

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 95,810 € (XETRA)

Nach der jüngsten Betrachtung vom 20. Dezember ("BMW - EMA200 im Fokus") brachte die Aktie die favorisierte Aufwärtsbewegung in den Folgetagen und kletterte gestern dann sogar auf den höchsten Stand seit 2018.

Geht da noch mehr für die Käufer?

Glückwunsch an alle mutigen Dip-Buyer - der EMA200 war das avisierte Sprungbrett für die jüngste Rallybewegung. Die gestrige Tageskerze mit dem zweiten längeren oberen Docht in Folge zeigt aber, dass die Bäume hier nicht in den Himmel wachsen für die Bullen.

Ausgehend vom Horizontalwiderstandsbereich um 97 EUR ist hier in den kommenden Handelstagen zunächst mit Gewinnmitnahmen und dem Beginn einer Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturphase zu rechnen. Entsprechend sind Gewinnmitnahmen keine verkehrte Option.

BMW Aktie Chartanalyse Tageschart

