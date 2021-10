BMW - Erholungspotenzial schon ausgeschöpft?

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 81,610 € (XETRA)

Dem Anstieg in einem breiten Aufwärtstrendkanal, der in der Spitze im Juni sogar kurz über den Widerstand bei 93,65 EUR führte, folgte eine Gegenbewegung, die zunächst noch die Züge einer bullischen Flagge aufwies. Allerdings brach die BMW-Aktie schon im Juli unter die erste Kreuzunterstützung bei 86,32 EUR und Anfang August auch unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie ein.

Nach diesen Verkaufssignalen drohte kurz schon der Bruch der Unterstützung bei 77,06 EUR, die aber in letzter Sekunde von den Bullen verteidigt und so als Startpunkt der laufenden Erholung genutzt werden konnte. Diese Erholung führte in zwei gleichlangen Aufwärtsstrecken wieder bis knapp 85,00 EUR zurück und überwand damit auch die Oberseite des Abwärtstrendkanals.

Kursanstieg nur eine Zwischenerholung?

Zuletzt wurde die Aktie aber wieder deutlicher abverkauft und könnte jetzt schon bei einem Bruch der Unterstützung bei 79,76 EUR an das Zwischentief bei 76,55 EUR fallen. Damit wäre auch indirekt bewiesen, dass die gleichlangen Aufwärtsstrecken (blaue Markierungen im Chart) Teile einer dann abgeschlossenen Aufwärtskorrektur darstellen.

Unterhalb von 75,41 EUR wäre dann der Abwärtstrend reaktiviert und Verluste bis 73,03 EUR und darunter 68,21 EUR die Folge, ehe mit der Reaktivierung des Aufwärtstrends gerechnet werden kann.

Kurzfristig ist zwar noch eine weitere Erholungsbewegung bis 82,80 EUR und darüber ggf. bis 85,00 EUR möglich. Dies würde aber am Charakter des laufenden Anstiegs als Bindeglied zwischen zwei größeren Abwärtsstrecken nichts ändern. Erst über 87,00 EUR wäre ein Anstieg bis zum zentralen Widerstand bei 89,49 EUR zu erwarten.

BMW Chartanalyse (Tageschart)

