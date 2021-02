Börse Daily am Sonntag mit DAX, Adidas, Amazon, Cisco Systems, Intel, Paypal, Apple, Moderna

die Quartalszahlensaison lenkt den Blick mehr und mehr auf die Einzeltitel und damit weg von konjunkturellen Indikatoren. Interessant ist, dass sich vor allem internetlastige Titel gut behaupten konnten, was aber andererseits nicht wirklich überraschend ist. So haben die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie dazu geführt, dass vieles über das Internet erledigt wurde. So ist es auch nicht verwunderlich, dass beispielsweise Amazon oder Alphabet in dieser Woche mit guten Zahlen glänzen können.

Allerdings sind einige Titel weit gelaufen, was sich kurzfristig belastend auswirken könnte. Dabei fallen vor allem die chinesischen Internet-Unternehmen auf. Deren Machtzuwachs ist der chinesischen Führung ein Dorn im Auge, so dass man versucht, dem Ganzen einen Dämpfer zu verpassen. Ein Rückgang bei Tencent, Baidu oder Alibaba sollte daher auch an den westlichen Aktienmärkten nicht spurlos vorüber gehen. Man darf also gespannt sein, ob kurzfristig negative Impulse von dieser Seite folgen.

Schließlich zeigt der DAX aus saisonaler Sicht erst wieder ab Mitte März nach oben. Bis dahin ist eher mit einer mehr oder weniger schwankungsfreudigen Seitwärtsphase zu rechnen. Jedoch würde sich bei einer kleinen Abschwächung auch wieder ein interessantes Niveau ergeben, um sich für einen Anstieg ab Mitte März zu positionieren, der dann durchaus bis Mitte Juli anhalten könnte.Da wir uns aktuell außerdem in einem US-Nachwahljahr befinden, ergeben sich ohnehin positive Vorgaben für den DAX.

Adidas: Chance von 85 Prozent p.a.

(02.02.2021) Die Pandemie belastet das Geschäft von Adidas. Viele Stores sind derzeit geschlossen. Zudem scheint die Aktie nicht mehr günstig. Wodurch das Kurspotenzial sich in Grenzen halten könnte. Mit einem StayLow-Optionsschein kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Lesen Sie hier weiter.

Amazon: Sehr bullische Kursmuster

(02.02.2021) Seit September letzten Jahres konsolidiert die Amazon-Aktie nach einer vorausgegangenen und überaus steilen Rallye grob seitwärts. Aber schon seit November zeichnet sich eine klare Aufwärtstendenz ab. Ein Ausbruch darüber scheint nur eine Frage der Zeit zu werden. Lesen Sie hier weiter.

Cisco Systems: Rallye wieder aufgenommen

(05.02.2021) Aktien des US-Netzwerkausrüsters Cisco Systems präsentieren sich zum Ende dieser Handelswoche wieder stark nachgefragt und konnten die vorausgegangene Konsolidierung beenden. Zeitgleich steuert der Wert allerdings auf markante Hürden aus Sommer letzten Jahres zu. Lesen Sie hier weiter.

Call auf Intel: 43 Prozent Chance

(05.02.2021) Der Kurs von Intel fällt Ende November 2020 auf 44 US-Dollar und unterschreitet für rund drei Monate die seit 2013 gültige untere Begrenzung des Aufwärtstrends. Das KGV-Niveau für 2021 bis 2023 zwischen 10 und 12 ist im Vergleich zu den Werten von NVIDIA und AMD äußerst niedrig. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick EUR/USD: Schwaches Kursbild

(05.02.2021) Das Währungspaar Euro (EUR) zum US-Dollar (USD) rutschte zur Wochenmitte unter eine Unterstützung aus dem dritten Quartal 2020 und hat ein kleines Verkaufssignal ausgelöst. Sorgen bereitet das Kursmuster der letzten Monate, es könnte auf eine Trendwende hinweisen. Lesen Sie hier weiter.

PayPal Long: 33 Prozent Chance!

(03.02.2021) Heute nach Börsenschluss wird PayPal seine Zahlen präsentieren. Der Online-Zahlungsspezialist hält das Innovationstempo hoch, in dem der Konzern ankündigt, auch die gängigsten Krypto-Währungen zu akzeptieren. Der Aktienkurs hat die Seitwärtsrange hinter sich gelassen. Lesen Sie hier weiter.

Apple Long: 41 Prozent-Chance

(01.02.2021) Apple hat seit dem Tief Mitte März einen Lauf hinter sich. Diese hohen Bewertungen führen dazu, dass die Marktteilnehmer trotz der exzellenten Zahlen im Weihnachtsquartal nicht in Kauflaune verfallen sind und das Papier sogar ein wenig gedrückt haben. Lesen Sie hier weiter.

Moderna Long: 55 Prozent Chance

(04.02.2021) Die Moderna-Aktie hat die Widerstandszone bei 100 US-Dollar überwunden. Aktuell wird jeder Milliliter Wirkstoff, der produziert werden kann, auch just in time verimpft. Diese aus Produzentensicht paradiesischen Zeiten sollten bis Ende des Jahres anhalten. Lesen Sie hier weiter.

