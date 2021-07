STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

DAX-Aktie nach Empfehlung gefragt

Der DAX kann sich nach den gestrigen Kursverlusten wieder etwas erholen und legt um rund 0,9% auf 15.650 Punkte zu. Dennoch scheinen die Anleger vorerst abzuwarten: Am Abend legt die US-Notenbank Fed ihr Protokoll der letzten Sitzung vor. Im DAX sorgt indes vor allem das Schwergewicht SAP für Aufsehen.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Nordex BZG

Meistgehandelter Wert in Stuttgart sind am Vormittag die Bezugsrechte des MDAX-Unternehmens Nordex. Diese legen heute kräftig zu und notiert rund 4% fester. Medienberichten zufolge hat der Windkraft-Anlagenbauer den Zuschlag über ein 923 Megawatt umfassendes Großprojekt in Australien erhalten.

2. SAP

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist zur Wochenmitte die SAP. Für die Papiere der Walldorfer Software-Schmiede geht es über 4% nach oben. Am Morgen legte ein Analyst der Bank of America eine neue Studie vor, in der er die Aktie von Underperform auf Buy setzte und das Kursziel von 92 auf 150 Euro erhöhte. Aktuell notiert die Aktie bei 125 Euro.

3. Tencent

Für die Aktie des chinesischen Technologie-Konzerns Tencent geht es um rund 2,2% bergab. Anleger fürchten hier womöglich weitere Eingriffe der chinesischen Regierung in die Geschäftsfelder des Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass die Fahrdienstvermittler-App Didi aus chinesischen App-Stores entfernt wurde. Tencent hält rund 7% an dem Unternehmen.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notierte nur zu Handelsbeginn im positiven Bereich. Seither notiert er im tiefroten Bereich mit Werten von bis zu -70 Punkten. Die Stuttgarter Derivateanleger erwarten nach den heutigen Kursgewinnen anscheinend wieder schwächere Notierungen im DAX.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Daimler ( WKN MA5MLD )

Auf Daimler werden in Stuttgart einige Call-Optionsscheine sehr rege gehandelt. Die meisten Preisfeststellungen finden in einem Call-Optionsschein mit der WKN MA5MLD statt, der überwiegend verkauft wird. Die Verbraucherzentrale Bundesverband reichte beim Oberlandesgericht Stuttgart heute eine Musterfeststellungsklage für betroffene Dieselfahrerinnen und -fahrer ein. Die Daimler-Aktie gibt 2,6% auf 71,36 Euro nach.

2. Call-Optionsschein auf SAP ( WKN HR4KRV )

Nicht nur die SAP-Aktie, sondern auch verbriefte Derivate auf den Softwarekonzern werden an der Börse Stuttgart heute sehr häufig gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Call-Optionsschein (WKN HR4KRV) statt. Unserem Händler liegen fast ausschließlich Verkaufsorders zur Ausführung vor. Anscheinend nehmen die Anleger die aufgelaufenen Gewinne mit.

3. Knock-out-Call auf Varta ( WKN TT6YQW )

In einen Knock-out-Call auf Varta steigen die Stuttgarter Derivateanleger am Mittwoch ein. Varta eröffnete in der letzten Woche eine neue Lithium-Ionen-Zellfabrik im bayrischen Nördlingen. Für die Varta-Aktie geht es 0,9% auf 135,45 Euro bergauf.

