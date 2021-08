STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Neues Allzeithoch voraus?

Am Dienstag zeigen sich alle deutschen Indizes im positiven Bereich. Für den Standardwerte-Index DAX geht es um rund 0,3% auf über 15.900 Punkte aufwärts. Das Allzeithoch bei rund 16.000 Punkten scheint greifbar nahe. Für gute Laune an den Börsen sorgen vor allem positive Vorgaben aus Asien und den USA.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech ( WKN A2PSR2 )

Was folgt der Rally? Für die BioNTech-Aktie ging es gestern nach Börseneröffnung in den USA um zeitweise 10% bergauf. Der Grund? Gestern gab die US-Gesundheitsbehörde FDA den Impfstoff von BioNTech und Pfizer vollständig für den US-Markt frei. Bisher verfügten die Konzerne lediglich über eine Notfallzulassung. Anleger stiegen daraufhin in beide Pharma-Werte ein. Auch heute notiert die BioNTech-Aktie mit 1,4% solide im Plus.

2. CureVac ( WKN A2P71U )

Auch die zweite deutsche Impfstoff-Aktie, CureVac wird unter Stuttgarter Anlegern rege gehandelt. Wie verschiedene Medien berichten, forscht CureVac an einer verbesserten Version des hauseigenen mRNA-Impfstoffs. Anleger nehmen diese Nachricht offensichtlich positiv auf - die Aktie steigt um 3,1%.

3. Allianz ( WKN 840400 )

Nahezu unverändert notiert aktuell die Aktie der Allianz bei rund 200 Euro. Erst kürzlich aktualisierten Analysten der Privatbank Berenberg ihre Einschätzung für die Allianz-Aktie und sehen nach dem Kursrutsch von Anfang August eine außergewöhnliche Chance für den Einstieg.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert im bisherigen Handelsverlauf überwiegend im negativen Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger nehmen anscheinend die leichten Kursgewinne im DAX als Anlass sich antizyklisch zu positionieren.

Trends im Handel

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Shop Apotheke Europe ( WKN MF4X0G )

Ein Faktor-3X-Long Zertifikat auf Shop Apotheke Europe wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Die Online-Versandapotheke konnte im ersten Halbjahr seinen Umsatz um 15% auf 534 Millionen Euro steigern. Das Konzernbruttoergebnis stieg sogar um 30,5% auf 136,4 Millionen Euro. Für die Aktie geht es 4% auf 146 Euro bergauf.

2. Call-Optionsschein auf ASML Holding ( WKN MA5YW7 )

Wie bereits am Vortag finden mit deutlichem Abstand die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call-Optionsschein auf die niederländische ASML Holding statt. Auch im bisherigen Handel dominieren die eingehenden Kauforders. Die Aktie erreichte im frühen Handel ein neues All-Time-High bei 695 Euro.

3. Call-Optionsschein auf Microsoft ( WKN UH0LJC )

Ebenfalls steigen die Derivateanleger in einem Call-Optionsschein auf Microsoft ein. Die Aktie des Software-Giganten klettert seit Mitte Juni von einem All-Time-High zum nächsten. Gestern erreichte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges All-Time-High bei 261,90 Euro. Gegenwärtig notiert die Aktie mit 260,45 Euro nur geringfügig darunter.

