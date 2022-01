STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Börsengang beflügelt JinkoSolar

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Microsoft ( WKN MA9SCD )

Bei den Optionsscheinen wird ein Call-Optionsschein auf Microsoft am häufigsten gehandelt. Die Stuttgarter Derivateanleger steigen am Freitag in den Call ein. Satya Natella, CEO von Microsoft, wird am 25. Januar die Zahlen für das vergangene Quartal vorstellen. Im Vorfeld erwarten die Analysten einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,31 US-Dollar. Zwar legt die Microsoft-Aktie im heutigen Handel um 0,5% auf 266,95 Euro zu, auf Wochenbasis verliert sie jedoch knapp 4%.

2. Knock-out-Call auf JinkoSolar ( WKN MA77YV )

Die häufigsten Trades bei den Knock-out-Produkten finden an der Euwax in einem Call auf JinkoSolar statt, der von den Derivateanlegern fast ausschließlich gekauft wird. Gestern gab der Solarmodulhersteller Details zum bevorstehenden Börsengang seiner chinesischen Tochtergesellschaft, Jinko Solar Co. Ltd., bekannt. Das Unternehmen wird an der Shanghai Stock Exchange notiert sein. Für die JinkoSolar-Aktie geht es vor dem Wochenende 2,5% auf 40,02 Euro bergauf.

3. Call-Optionsschein auf Volkswagen ( WKN MA47EG )

Einen kurz laufenden Call-Optionsschein auf Volkswagen verkaufen die Anleger an der Euwax. Der Call läuft nur bis zum 18. März und ist mit einem Basispreis von 205 Euro aktuell aus dem Geld. Die VW-Aktie legt im heutigen Handel fast 3% auf 193,60 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment verharrte zu Handelsbeginn in einer engen Spanne von 0 bis -25 Punkten. Erst als der DAX unter die Marke von 15.900 Punkte fiel, kam auf einmal Leben in den Sentiment. Innerhalb kürzester Zeit drehte das Stuttgarter Stimmungsbarometer bis auf 35 Punkte nach oben. Die Derivateanleger an der Euwax gehen offenbar von einem steigenden DAX aus.

Börse Stuttgart auf YouTube

