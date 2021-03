Börsencrash 2021: So würde ich mich verhalten, wenn es passiert

Als Anleger an der Börse müssen wir auf alle Möglichkeiten vorbereitet sein.

Dazu gehört auch, auf einen Börsencrash vorbereitet zu sein, wie wir aus den Erfahrungen des letzten Jahres gelernt haben. üblicherweise ist es unwahrscheinlich, dass auf einen großen Börsencrash in einem Jahr ein weiterer im nächsten Jahr folgt, aber es schadet nicht, vorbereitet zu sein.

Was ist nur aus der Rallye geworden?

Schauen wir uns die Börsenindizes im Februar an, so zeigt sich, dass die Rallye an der Börse verschwunden ist. In diesem Zusammenhang gab es einen Rückgang des FTSE 100 Index-Durchschnitts im Vergleich zum Januar.

Dies kann nicht nachhaltig sein oder zu einem Crash an der Börse führen. Impfungen, Stimulus-Pakete, niedrige Zinsen und ein Wachstumsschub sind große Gründe für die Finanzmärkte, um in Schwung zu bleiben.

Solange es keinen erneuten Anstieg der Coronavirus-Fälle gibt oder die Wirtschaft in einem weitaus schlechteren Zustand ist, als sich jeder von uns zu diesem Zeitpunkt vorstellen kann, denke ich, dass britische Aktien im Jahr 2021 gut abschneiden werden.

Was ist, wenn es einen weiteren Crash an der Börse gibt?

Aber wenn die Risiken sich bewahrheiten, sind hier die drei Dinge, die ich tun würde.

#1. Angst kaufen: Ich würde Mittel zum Investieren beiseite legen, wenn die Aktienkurse niedrig sind. Viele FTSE 100-Aktien haben sich von den Tiefstständen, die sie beim Absturz der Börse erreichten, mehr als verdoppelt. In diesem Zusammenhang haben viele von ihnen kurz danach zugelegt. Und das schließt sogar diejenigen ein, die am schlimmsten betroffen waren, wie Reise- und Tourismusaktien.

Wenn ich denken würde, dass diese Aktien langfristig einen echten Wert haben, würde ich nicht zögern, diese Aktien zu kaufen. Ich rechne damit, dass sie mein Geld in nur wenigen Monaten verdoppeln könnten, aber selbst wenn sie es nicht tun, ist es eine großartige Möglichkeit, hochwertige Aktien zu niedrigen Preisen zu kaufen.

#2. Durchhalten: Ich würde an den Aktien in meinem Portfolio festhalten. Auch wenn es im Moment wenig Geld zu verdienen gibt, möchte ich keins verlieren. Alle Gewinne und Verluste sind fiktiv, bis wir die Aktien, die wir halten, verkaufen. Und ein Marktcrash ist nie der Zeitpunkt, um sonst höherwertige Aktien zu verkaufen.

#3. Aufstocken: Das gilt auch für Einkommensaktien. Eine wachstumsarme oder -lose Einkommensaktie kann eine echte Belastung für ein Portfolio sein. Viele Unternehmen haben im letzten Jahr die Dividendenausschüttung eingestellt und dadurch sind ihre Aktienkurse noch weiter gefallen.

Aber wenn ich mich damals mit diesen Aktien eingedeckt hätte, wäre meine Dividendenrendite heute noch besser, nachdem sie die Ausschüttungen wieder gestartet haben.

Die Quintessenz

Zusammengefasst sind das die drei Dinge, die ich tun würde - kaufen, halten und bestehende Positionen aufstocken. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Wir wissen wirklich nie, ob der Weg, der vor uns liegt, besser oder schlechter werden wird.

Aber wenn die vergangenen Crashs an der Börse ein Hinweis auf den Trend sind, dann sollten wir lieber richtig optimistisch werden, wenn es schlecht läuft. Das kann ganz gut für unsere Investitionen sein.

