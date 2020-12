Börsenjahr 2020: Rekordstände, volatiles Umfeld und neue Anleger

Das Börsenjahr 2020 wird Anlegern mit ihrer volatilen Berg- und Talfahrt im Banne der Corona-Krise lange in Erinnerung bleiben. Wie bewertet Dragan Radanovic, Handelsvorstand der Börse Stuttgart, die vergangenen 12 Monate, wie sind die Privatanleger mit dem Schwankungen zurecht gekommen und was hat sich in den digitalen Geschäftsfeldern getan? Ein Rückblick auf 2020 im Interview mit Börse Stuttgart TV.