Börsenneuling Vitesco mit 2,4 Milliarden Euro bewertet

München (Reuters) - Der von Continental abgespaltene Antriebstechnik-Hersteller Vitesco wird bei seinem Börsendebüt mit 2,4 Milliarden Euro bewertet.

Der erste Kurs für die Aktien des Regensburger Unternehmens wurde am Donnerstag an der Frankfurter Börse mit 59,80 Euro festgestellt. Conti hatte gut 40 Millionen Vitesco-Aktien an seine eigenen Aktionäre verteilt, je eine für fünf Conti-Papiere. Die Conti-Aktie gab gleichzeitig um zwölf Prozent auf 99,63 Euro nach. Für die Aktionäre - allen voran die fränkische Unternehmerfamilie Schaeffler - hat sich die Abspaltung damit vorerst nicht gelohnt. Fünf Continental- und eine Vitesco-Aktie sind zusammen 1,3 Prozent weniger wert als fünf Conti-Papiere am Mittwochabend gekostet hatten.