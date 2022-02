Börsenpunk: Meta und PayPal im Crashmodus - Hershey Futter für die Seele und das Depot - Microsoft Gamechanger im Gaming-Sektor?

Über Langeweile können sich Anleger an der Börse derzeit nicht beklagen. Selbst etablierte Schwergewichte zeigen sich so volatil wie sonst nur hochspekulative Werte. Der Börsenpunk nimmt sich den Crash von Meta und PayPal vor und verrät, wie sich Anleger jetzt am besten positionieren.

Für einen echten Paukenschlag sorgte vor wenigen Wochen Microsoft mit der Übernahme von Activision Blizzard. Wird Microsoft zum Gamechanger im Gaming-Sektor? Nach all der Aufregung ist auch noch Zeit für das konservative, langweilige 80-Prozent-Depot. Der Börsenpunk hat sich dafür Hershey herausgepickt. Folgende Aktien werden im Video besprochen: Play Magnus (WKN: A2QDZX), Symrise (WKN: SYM999), Givaudan (WKN: 938427), Yandex (WKN: A1JGSL), Ferrari (WKN: A2ACKK), Meta (WKN: A1JWVX), PayPal (WKN: A14R7U), Siltronic (WKN: WAF300), Microsoft (WKN: 870747), Sony (WKN: 853687), CD Projekt (WKN: 534356), Ubisoft (WKN: 901581), Konami (WKN: 870269), Square Enix (WKN: 887293), Capcom (WKN: 886135), Electronic Arts (WKN: 878372), Hershey (WKN: 851297)