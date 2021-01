BOOKING HOLDINGS - Aktie schon wieder auf dem Sprung?

Booking Holdings Inc. - WKN: A2JEXP - ISIN: US09857L1089 - Kurs: 2.032,340 $ (NASDAQ)

Nach der jüngsten Betrachtung von Anfang des Monats brachte die Aktie des Online-Reisebuchungsportals die avisierte Abwärtskorrekturbewegung. Wie ist die derzeitige Chartlage der Aktie einzustufen?

EMA200 als Sprungbrett

Der Ausverkauf am vergangenen Mittwoch endete exakt an der Horizontalunterstützung bei 1.867 USD. Dort - knapp unterhalb des ebenfalls als wichtige Unterstützung fungierenden EMA200 im Tageschart - befand sich ein wichtiges Zwischenhoch aus dem vergangenen Oktober. Charttechnisch orientierte Händler welche an dieser Marke antizyklisch eingestiegen waren sind bereits ordentlich im Plus.

Gelingt den Käufern nun auch noch ein erneuter Tagesschluss oberhalb des EMA50 im Tageschart - aktuell im Bereich 2.067 USD - wäre aus charttechnischer Sicht der Weg frei auf der Oberseite für einen erneuten Anlauf an die jüngsten Bewegungshochs aus dem Dezember.

Unterhalb von 2.067 USD kann hingegen ein erneutes Abdriften der Aktie nicht ausgeschlossen werden.

Booking Holdings Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)