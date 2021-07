BOOKING HOLDINGS - Der EMA200 hat (bislang) gehalten

Booking Holdings Inc. - WKN: A2JEXP - ISIN: US09857L1089 - Kurs: 2.183,310 $ ( Nasdaq

Das Fazit der jüngsten Betrachtung (Pfeil türkis im Chart unten) vom 22. Juni ("BOOKING HOLDINGS - Aktie im Chartcheck") lautete wie folgt: "Aktuell fungiert der EMA50 im Tageschart bei 2.312 USD als kurzfristig entscheidender Widerstand auf der Oberseite. Solange den Käufern hier kein schneller Rebound zurück über diesen viel beachteten gleitenden Durchschnitt gelingt, ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig klar südwärts bei den Titel von booking.com. Das nächste Kursziel auf der Unterseite liegt im Bereich 2.150 USD. Dort befindet sich neben dem EMA200 auch eine wichtige Horizontalunterstützung."

Erstes Kursziel erreicht

Nachdem das Kursziel auf der Unterseite bei 2.150 USD abgearbeitet wurde konnte sich die Aktie wieder ein wenig stabilisieren, mehr gelang allerdings bislang nicht. Sollte der Wert nun per Tagesschlusskurs unter den EMA200 im Tageschart abrutschen, würde ein größeres prozyklisches Verkaufssignal im Nasdaq100-Wert generiert werden. In dem Falle wäre mit Abgaben in den Bereich 1.800 bis 1.850 USD zu rechnen.

Bis dahin darf man die Bullen noch nicht ganz abschreiben, Entspannung für die Käufer gibt es aber erst nördlich von 2.260 USD. Dann wäre der EMA50 im Tageschart überwunden - dieser hat in den vergangenen Wochen als entscheidender Widerstand auf der Oberseite fungiert.

Fazit: Unterhalb von 2.260 USD dominieren vorerst weiter die Abwärtsrisiken Richtung 1.850 USD.

Booking Aktie Chartanalyse Tageschart

