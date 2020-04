BOOKING HOLDINGS - Fibo-Level im Visier

Booking Holdings Inc. - WKN: A2JEXP - ISIN: US09857L1089 - Kurs: 1.458,305 $ (NASDAQ)

Die Aktien des Online-Reisebuchungportals booking.com gerieten im März unter massiven Verkaufsdruck auf Grund der Corona-Pandemie und verloren annähernd 50 % vom Jahreshoch.

In den vergangenen drei Wochen wurde dann eine technische Erholungsbewegung in der Aktie gestartet. Diese lief in der vergangenen Woche exakt an das 38,2 % - Retracemenet der Abwärtswelle zuvor bei 1487 USD - dort meldeten sich die Bären wieder zu Wort.

Keilformation tendenziell bärisch an dieser Stelle

Die Erholung verlief in einer bärisch zu interpretierenden Keilformation, aus technischer Sicht wäre es somit keine allzu große Überraschung, wenn die Märztiefs in den kommenden Wochen erneut angelaufen werden.

Erst wenn es den Käufern gelingt, die Aktie oberhalb von 1.500 USD zu etablieren, muss dieses Szenario zu den Akten gelegt werden.

booking.com Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)