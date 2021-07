BOOKING HOLDINGS - Wird hier eine Reise gen Süden gebucht?

Booking Holdings Inc. - WKN: A2JEXP - ISIN: US09857L1089 - Kurs: 2.170,000 $ ( Nasdaq

Corona, was ist das eigentlich? Beim Blick auf den Aktienkurs von Booking Holdings, der Konzern hinter bekannten Reiseportalen wie Booking.com, Kayak oder momondo, könnte man meinen, die Geschäfte laufen bereits wieder besser als vor der Krise. Oder dass es die Krise gar nicht gegeben hat. Im April stürmte die Aktie auf ein neues Allzeithoch, nachdem sie bereits im Jahr 2020 die Vor-Corona-Kurse wieder erreicht hatte. Nun ist allgemein bekannt, dass die Börse nach vorne blickt. Hier scheint der Blick aber durch ein Fernglas gerichtet zu sein und nicht auf dieses oder das kommende Geschäftsjahr. Ein ähnliches Phänomen sah man aber bereits auch schon bei Aktien anderer Coronaverlierer wie Ticketanbietern oder Hotelketten.

Die Markterwartungen sind bereits wieder enorm hoch. In diesem Jahr soll sich nach einem Jahr zum Vergessen der Umsatz wieder auf über 9 Mrd. USD verbessern und der Gewinn auf über 28 USD in die Höhe schießen. 2022 könnten es gut 86 USD Gewinn je Aktie werden. 2023 wiederum dürfte Booking das Vor-Krisen-Niveau übertreffen. Die Konsensschätzung liegt dann bei einem Gewinn von über 118 USD. Das untermauert die These, dass im Kurs nicht nur eine schnelle Erholung, sondern bereits die Rückkehr zu Gewinnniveaus von 2019 eingepreist ist. Ab 2023 dürfte die Wachstumsrate sich wieder deutlich abschwächen.

Aus charttechnischer Sicht ist der Euphorie im April Ernüchterung gewichen. Die Aktie fällt im heutigen Handel auf ein neues Mehrmonatstief. Der EMA200 ist erreicht und droht gebrochen zu werden. Er verläuft auf dem Niveau einer wichtigen Horizontalen bei 2.163 USD.

Bricht diese Kreuzunterstützung, drohen Kursgaben, die durchaus schmerzhaft ausfallen können. Erst bei 1.872 USD zeigt sich wieder eine belastbare Unterstützung im Chart.

Der Abwärtstrend seit April ist voll intakt. Ein kleines prozyklisches Kaufsignal entstünde über dem Hoch bei 2.299 USD. Über dem Hoch bei 2.380 USD wiederum sollte die Wende geschafft sein und die Aktie könnte wieder das Rekordhoch bei 2.516 USD als Ziel anpeilen.

Fazit: Die Aktie von Booking Holdings hat mit dem Run bis April die fundamentale Entwicklung der kommenden zwei Jahre eingepreist. Hinzu kommt ein Chartbild, das auf der Kippe steht. Unter 2.163 USD droht eine Beschleunigung der Korrektur seit April.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 6,80 9,22 14,56 Ergebnis je Aktie in USD 1,44 28,19 86,24 Gewinnwachstum 1.857,64 % 205,92 % KGV 1.510 77 25 KUV 13,1 9,7 6,1 PEG 0,0 0,1 *e = erwartet

Booking-Aktie

50 EUR als Neukunde bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt 50 EUR Prämie bis zum 31.08.2021 bei unserem angebundenen Broker! Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)