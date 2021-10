Boyd Corporation übernimmt Siltec und baut globales Materialwissenschafts- und Werkstofftechnikportfolio weiter aus

Ausweitung der europäischen Präsenz und der Technologien für Materialwissenschaft und Werkstofftechnik durch neue Kapazitäten und Innovationen im Bereich Silikon.

Die Boyd Corporation, ein weltweit führender Technologieinnovator im Bereich technischer Materialien und Wärmemanagement, hat heute die Übernahme von Siltec bekannt gegeben, einem in der deutschen Gemeinde Weiler-Simmerberg ansässigen Spezialunternehmen für Silikonkomponenten für kundenspezifische Produkte in der hochregulierten medizinischen Industrie. Die Übernahme vertieft und diversifiziert das Materialwissenschafts- und Werkstofftechnikportfolio von Boyd und erweitert darüber hinaus seine europäische Präsenz.

„Das engagierte Team von Wissenschaftlern und Technologen bei Siltec ergänzt die Kompetenzen von Boyd in der Silikon-Materialforschung und der medizinischen Industrie. Wir werden dieses Know-how nutzen, um Innovationen im gesamten Materialportfolio von Boyd und den damit verbundenen Wachstumsmärkten zu beschleunigen, darunter industrielle Technologie, E-Mobility und Cloud-Rechenzentren, wo Kunden gegen hohe Temperaturen beständige und dauerhafte Lösungen brauchen“, erklärte der CEO von Boyd, Doug Britt.

Boyd investiert weiterhin in wertgetriebene Innovation und Technologie, um eine marktfähige Differenzierung für seine Kunden zu schaffen. Das zusätzliche Know-how im Bereich Silikonkomponenten verstärkt das einschlägige Wissen von Boyd in der Materialforschung und erweitert seine kundenspezifische Fertigung technischer Materialien, die für eine Ausgewogenheit zwischen hoher Leistung, Nachhaltigkeit und schlanker Fertigung optimiert ist. Die robuste globale Fertigungskapazität, das Konstruktionswissen und die schnelle Prototypenherstellung von Boyd versetzen Kunden in die Lage, die Markteinführungszeit zu verkürzen, die globale Agilität zu unterstützen und die regionale Reaktionsfähigkeit zu verbessern.

„Wir freuen uns über den Zugewinn talentierter Mitarbeiter, zusätzlicher Betriebe und neuer Kunden in Europa, einer Region, in der wir bestrebt sind, das Wachstum voranzutreiben. Die Fertigung von Siltec erweitert unsere Präsenz in Deutschland und der Tschechischen Republik“, sagte Joop Ruijgrok, European Managing Director bei Boyd.

Die Boyd Corporation ist ein weltweit führender Innovator von Technologien in den Bereichen Materialforschung, technische Materialien und Wärmemanagement zur Versiegelung, Kühlung, Verbindung und zum Schutz der kritischsten Anwendungen unserer Kunden. Wir machen uns die Wissenschaft zunutze, um ehrgeizige Leistungsziele zu erreichen. Boyd entwickelt Materialinnovationen durch neuartige Kombinationen von Technologien, um das Mögliche neu zu definieren. Wir gewinnen beispiellose technologische Einblicke, indem wir in den führenden Branchen, die wir bedienen, komplexe Herausforderungen lösen. Unsere Lösungen maximieren die Leistung von 5G-Infrastruktur und modernster Rechenzentren, steigern die Verfügbarkeit und erhöhen die Reichweite von elektrischen und autonomen Fahrzeugen. Sie verbessern die Genauigkeit von hochmodernen patientennahen Gesundheits- und Diagnosesystemen, ermöglichen leistungskritische Flugzeug- und Verteidigungstechnologien und beschleunigen Innovationen bei der nächsten Generation elektronischer Geräte und Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. Das Herzstück der globalen Großserienfertigung von Boyd ist die tiefe Verpflichtung zum Schutz der Umwelt durch Verwendung nachhaltiger, ressourcenschonender Verfahren, die Abfall reduzieren und Kohlendioxidemissionen minimieren.

