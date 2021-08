BRENNTAG - Die Rally geht weiter

Brenntag AG - WKN: A1DAHH - ISIN: DE000A1DAHH0 - Kurs: 86,460 € (XETRA)

Die Rally der Brenntag-Aktie setzte sich im März nach dem Ausbruch aus einer bullischen Dreiecksformation fort und erreichte nacheinander die Fibonacci-Kursziele bei 76,41 und 83,18 EUR, an denen es jeweils zu kleinen, die Bedeutung als Ziel-und Widerstandsmarke unterstreichende Rücksetzern kam. Diese wurden von den starken Bullen aber zügig aufgefangen und heute auch wie erwartet die obere Triggerlinie der gesamten Rally überwunden und so eine Beschleunigung ausgelöst.

Dieser jüngste Anstieg hat heute bislang auch zum Ausbruch über das markante Kursziel bei 85,64 EUR geführt und so aufgezeigt, dass Momentum und Schwung der Brenntag-Aktie noch nicht abebben. Damit könnte es in den nächsten Tagen schon zu einer Ausdehnung des Anstiegs bis 88,50 EUR und darüber an das nächsthöhere markante Kursziel bei 90,95 EUR kommen. Hier sollte man sich dann auf eine deutliche Gegenbewegung einstellen. Doch übergeordnet wäre selbst ein mittelfristiger Aufwärtsimpuls bis an die 138,2 %-Ausdehnung der ersten großen Rallyphase bei 94,13 EUR theoretisch denkbar.

Aufgrund der hohen Dynamik des Anstiegs wäre erst ein Rücksetzer unter das Zwischentief bei 83,30 EUR und das frühere Kursziel bei 83,18 EUR problematisch. Ein Unterschreiten dieses Unterstützungskorridors würde zu einer Korrektur bis an die mittelfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe des Supports bei 80,06 EUR führen. An dieser Stelle könnte der Aufwärtstrend jedoch fortgesetzt werden.

Brenntag Chartanalyse (Tageschart)

Live-Trading oder Ausbildung? DAX oder Dow Jones? Handeln mit Anleitung oder auf eigene Faust? Im Trading-Service „CCB - Centre Court Börse“ bekommen Sie alles - und noch viel mehr. Jetzt CCB - Centre Court Börse abonnieren

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)