Britische Einzelhändler machen mehr Umsatz - Gartenmöbel gefragt

Berlin (Reuters) - Die britischen Einzelhändler haben im Februar mehr Umsatz gemacht und von der gestiegenen Nachfrage nach Gartenmöbeln profitiert.

Ihre Einnahmen legten um 2,1 Prozent zum Vormonat zu, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. In Erwartung gelockerter Corona-Restriktionen schlugen viele Verbraucher bei Gartenmöbeln zu, während der Modehandel erneut schwere Einbrüche verzeichnete. Allerdings blieben die Einnahmen noch merklich hinter dem Vorkrisenniveau zurück: Verglichen mit Februar 2020 - dem Monat vor Zuspitzung der Corona-Krise - sank der Umsatz um 3,7 Prozent.

Viele Einzelhändler auf der Insel suchen inzwischen ihr Heil im Online-Geschäft. Die Online-Umsätze erreichten dem Statistikamt zufolge im Februar mit 36,1 Prozent einen Rekordanteil.